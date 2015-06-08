Заслуженное признание

487
Юрий ЛИ, Кызылорда
Торжественное награждение победителей состоялось в областном музыкально-драматическом театре им. Н. Бекежанова.
– Инициированный Главой государства Нурсултаном Назарбаевым Нацио­нальный конкурс «Мерейлі отбасы» проводится в Казахстане второй год. Главная его цель – сохранение и развитие семейных ценностей, пропаганда национальных традиций, повышение ответственности родителей за воспитание детей, – напомнил, открывая встречу, заместитель акима области Рауан Кенжеханулы.
Он подчеркнул, что в Приаралье успешно развивается институт семьи, о чем красноречиво свидетельствуют цифры: в области проживают 44 тыс. многодетных семей и около 25 тыс. матерей-героинь. Отметил заместитель акима области и существенно выросшую популярность конкурса «Мерейлі отбасы» у кызылординцев. По его словам, в текущем году в нем приняло участие значительно большее количество семей – 146.
– Каждая из них – образец семейного благополучия и высокого духовного воспитания, – сказал Р. Кенжеханулы, поздравляя с заслуженным признанием победителей и лауреатов конкурса.
В отличие от прошлогоднего регио­нального тура «Мерейлі отбасы», в котором победителями были признаны три семьи, ныне в связи с возросшим интересом к конкурсу организаторы сочли необходимым увеличить количество призеров. Образцовыми были признаны сразу девять кызылординских семей. Всем им вручили дипломы и ценные подарки.
Первого места удостоились семьи Айымбетовых из Аральского района и Нурманбетовых из Жалагашского. На втором расположились Садуакасовы из Сырдарьинского района и Абылбековы из Кызылорды. Третье место завоевали кармакшинцы Дямуршаевы и семья Жумабековых из Сырдарьинского района. Еще три семьи – Сексенбаевых, Шакеновых и Бакировых, соответственно, из Казалинского, Жанакорганского и Шиелийского районов, – были признаны лучшими в номинациях. Завершилось торжество замечательным концертом.

