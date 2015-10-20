Засуха грозит голодом По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ

В частности, Малави переживает самый острый кризис в снабжении населения продовольствием за последние десять лет. В Зимбабве урожай снизился на 50% по сравнению с прошлогодним. В заявлении ООН говорится, что страны этого региона страдают от засухи, в то время как на Мадагаскаре проливные дожди вызвали наводнения и оползни.

Ожидается, что нарастание климатической аномалии «Эль-Ниньо» приведет к неурожаям и в следующем году.



Вулканический аспект

Ученые рассчитали, что в случае извержения Йеллоустоунской кальдеры (известной также как Йеллоустоунский супервулкан) почти вся территория США будет засыпана пеплом. Причем это случится независимо от времени года и направления ветра.

Так как речь идет о довольно специфическом явлении, геологи прорабатывали три сценария, согласно которым извержения продолжались три дня, неделю и месяц, соответственно. При этом рассматривались различные варианты развития события, связанные с годовыми изменениями направлений ветров.

В большинстве сценариев, как сообщает INTERFAX.RU, пеплом оказалась покрыта вся территория США. При этом на Восточном побережье, удаленном от извержения, расчетный слой пепла достигал 3 мм для Нью-Йорка и 1 мм для Майами. В свою очередь аналогичный показатель для Сан-Франциско составил 44 мм.



Нефтяной рекорд

Коммерческие запасы нефти Саудовской Аравии в августе 2015 года достигли уровня в 326,6 млн баррелей, установив новый рекорд за последние 13 лет. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Совместной инициативы по нефтяной статистике (Joint Organisations Data Initiative, JODI).

Так, в июле уровень непроданных запасов нефти в стране составил 320,2 млн баррелей. При этом экспорт снизился с 7,28 млн баррелей в день в июле до 7 млн баррелей в день в августе.

15 октября агентство Reuters сообщило, что компании Shell, Total и Eni, а также европейское подраз­деление американской Exxon наращивают закупки саудовской нефти для своих нефтеперерабатывающих заводов в Европе и Средиземноморье, замещая ею российскую. Несколько источников также отметили, что Саудовская Аравия ищет складские мощности в польском Гданьске. Это позволит Эр-Рияду ускорить поставки покупателям в Восточной Европе за счет привычной схемы для продаж нефти в западной части Старого Света: через порты в Нидерландах и Бельгии.



Индонезия в плену пожаров

Мощные лесные пожары, на протяжении последних недель бушующие на индонезийских островах Суматра и Калимантан, уже распространились на восточную часть страны и, вероятно, продлятся до конца нынешнего или даже начала будущего года, считают эксперты.

«Возможно, это продолжится до декабря или января», – цитирует сотрудника Центра международных исследований леса Херри Пурномо издание Jakarta Globe. По словам эксперта, пожары уже распространились на самую восточную часть страны – Папуа, которая обычно не бывает подвержена этому сезонному бедствию.

Спутники NASA, как сообщает РИА «Новости», обнаружили на прошлой наделе на территории Индонезии 1 729 очагов возгораний – больше, чем когда-либо на протяжении двух прошедших лет, подчеркивает издание.



К Земле несется астероид

Специалисты NАSА обнаружили гигантский астероид, который 31 октября приблизится к Земле на рекордно близкое расстояние. В сообщении агентства говорится, что скорость небесного тела необычайна высока – 35 км/;с. Исследователи отметили, что астероид пройдет в 499 тыс. км от нашей планеты (1,3 расстояния до Луны).

Диаметр астероида, как сообщает INTERFAX.RU, составляет от 280 до 620 м. Согласно прогнозам, небесное тело не представляет никакой опасности для Земли. Последний раз крупный астероид слишком близко подлетал к нашей планете в 2006 году. Следующее подобное событие состоится в августе 2027 года.



