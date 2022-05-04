Свежий выпуск
«Затаив дыхание»
Доброта Любовь
собкор по Туркестанской области и г.Шымкент

Так называется персональная выставка картин из шерсти Натальи Ветровой, открывшаяся
в Музее изобразительного искусства.

В буквальном смысле затаив дыхание посетители на вернисаже рассматривали каж­дую работу художницы, работающей в непривычной для Шымкен­та технике послойного выкладывания сухой шерсти на ткань.

Под стеклом видна каждая ворсинка, каждый штрих, наполняющие картины воздухом и теплой нежной фактурой. Этим «шерстяная живопись» отличается от сухого валяния, имеющего исконные традиции в казахском народном прикладном искусстве. Под тяжестью стекла проступают слои шерсти, картины получаются живыми и красочными, смотрятся объемно и ярко.

– Картины великолепны, – говорит художница Ольга Потехина. – Богатейшая палитра! Шерсть – живой материал. Это и есть главное в «шерстяной живопи­си». Каждая картина Натальи Викторовны уникальна, так как мастер аккуратно выкладывая, я бы даже сказала «вытанцовывая» пальчиками каждую ворсинку, дарит ей тепло своей души. Наталья сама по себе светлый человек, и от ее работ исходит особая энергетика. А еще она для меня всегда была образцом хорошего вкуса, что также отчетливо видно в работах.

Это первая персональная выставка выпускницы кафедры промышленного дизайна Свердловского архитектурного института. Необычным видом творчества художница увлеклась несколько лет назад, да так, что все остальное отступило перед желанием передать через картины свои мысли и чувства, красоту окружающего мира.

– Наталья Ветрова – человек творческий, в ней живет вдохновение и желание создавать, – считает директор Музея изобразительного искусства Айнабек Оспанов. – Выкладывание картин шерстью – новая технология, и здорово, что и в нашем городе есть такие художники. Работы как живые получаются. Художница ищет себя, уделяя внимание технологии, подаче, объему, движению. Ее картины динамичны и привлекают внимание своей необычностью.

А еще пример Натальи Ветровой подтверждает, что в любом возрасте можно начать заниматься тем, что тебе по душе. Увлечение «шерстяной жи­вописью» совпало с ее выходом на заслуженный отдых, позволив творить в удовольствие и наслаждаться не только результатом, но и процессом создания очередной картины. Наталья Викторовна создает их с невероятным удовольствием, и это чувствуют и понимают зрители.

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