Затравленные сети

На днях резонансный законопроект о кибербуллинге направили на подпись Президенту страны. Мажилис согласился с поправками Сената Парламента РК.

Напомним, что при обсуждении законопроекта пользователи разделились на два лагеря. Одни целиком и полностью его поддерживали, другие беспокоились о введении цензуры и блокировке соцсетей. Но с тем, что регулировать этот процесс необходимо, согласны были обе стороны.

В ходе рассмотрения законопроекта спикер Сената Маулен Ашимбаев заявлял, что защита интересов детей – один из приоритетов государственной политики. Поэтому действующие правовые механизмы в этой сфере требуют регулярного обновления. Согласно внесенным сенаторами изменениям, заявления по фактам кибербуллинга в отношении ребенка будут рассмат­ривать специально создаваемые для этого экспертные группы.

«Кроме того, сенаторами из законопроекта исключены широкие полномочия, позволявшие уполномоченному органу по свое­му усмотрению ограничивать доступ либо приостанавливать работу интернет-ресурсов, социальных сетей и мессенджеров. Акцент сделан на удалении во взаимо­действии с представителями онлайн-платформ только информации, признанной эксперт­ной группой кибербуллингом исключительно в отношении ребенка. Считаем, что такой порядок позволит найти разумный баланс между необходимостью оперативного реагирования и потребностью общества в информации», – сказал Маулен Ашимбаев.

Так в чем же был камень пре­ткновения? Ведь мотивы и посыл вполне внятны, объективны и благородны. Но у технически подкованных соотечественников возникало немало вопросов. Отсутствие разъяснительной работы в очередной раз могло стать подножкой в правильном начинании.

По словам эксперта, директора компании по разработке IТ-технологий Максима Попова, ситуа­ция двоякая, и действительно были определенные опасения. Поэтому, по словам эксперта, основные ресурсы надо бросить на юридическую составляющую, а не на техническую сторону. Потому как технически регулировать этот процесс крайне сложно.

– Кибербуллинг расцветает не на локальных площадках, преж­де всего речь идет о крупных социальных сетях, – говорит Максим Попов. – Свои ресурсы они располагают за границей и не контролируются нашим законодательством. Сегментировать отдельные посты, паблики, профили, видеоролики невозможно. Возможно, лишь блокировать всю социальную сеть на определенном пространстве. Не существует инструментов выборочной блокировки. Так как при передаче данных используется протокол шифрования HTTPS. То есть передача данных зашифрована аналогично банковским транзакциям, и если бы имелись механизмы выборочной блокировки, то и управлять транзакциями отдельного гражданина было бы так же просто. Все сети уже имеют инструменты – кнопки «пожаловаться» для сообщений о неверной информации, дискриминации, оскорблениях, унижениях. Своеобразная встроенная система общественного контроля. Можно фантазировать о чем угодно, но технически не существует способа для блокировки подобных вещей. Поэтому акцент и упор надо делать на юридическую составляющую данного документа. Найти, наказать, придать публичной порке. Думаю, законотворцы понимают все эти тонкости и потому решили доработать спорные моменты и нормы. Правильно, что законопроект в свое время отправили на доработку. В таких вопросах спешка ни к чему хорошему не приведет.

Так каким образом защитить себя и своих детей от этого стремительно развивающегося явления? К реальной физической угрозе травля в Сети приводит крайне редко. Гораздо больше она приносит морального вреда, который также относится к преступлениям против личнос­ти. Соответственно, и первая помощь должна оказываться профильными специалистами.

– Надо четко понимать, что кибербуллингу подвергаются больше всего те, кто на это реагирует, – комментирует магистр психологии и арт-терапевт Екатерина Брызгалова. – А это дети и подростки, большая часть жизни которых сегодня проходит в Интернете. И если с взрослым буллингом все более или менее понятно, то травля детей в Сети явление крайне сложное. Понять, что ваш ребенок подвергается буллингу не так просто. Особенно если в семье не выстроены доверительные отношения. А ведь именно доверительная атмосфера – лучшая гарантия того, что ваш ребенок поделится своими проблемами и главное, будет менее уязвим перед агрессорами.

В реальной жизни травят обыч­но неуверенных в себе детей, с низкой самооценкой, тех, кто не может противостоять сложнос­тям. Интернет-пространство же дает карты в руки деструктивным пользователям Сети. Травят нынче и детей со здоровым отношением к себе, успешных, ярких. Но тут, конечно, градус воздействия иной. Ребенка из адекватной полноценной семьи сломать сложнее. Такие дети и реагируют иначе.

Изменился и ­психологический портрет агрессора. Это уже не откровенные хулиганы, беспредельщики, а чаще всего, напротив, слабые физически, закомплексованные, озлобленные дети и подростки, которые сами подвергаются физическому или моральному насилию, имеют проблемы с учебой, социумом. То есть те, кому в реальной жизни слова бы явно не давали. Но зато они отлично знают психологию страха и пытаются манипулировать с его помощью сверстниками с неокрепшей психикой.

– Ребенок обязательно должен знать, что проговаривать сложные, непонятные ситуации – это не стукачество, а право на защиту, – рассуждает Екатерина Брызгалова. – Важно озвучивать, что никто не имеет права ­оскорблять, распространять ложную информацию о нем. Это противозаконно. Когда ребенок это знает, у него есть уверенность. И очень важно делать акцент на том, что родители всегда будут на его стороне, и, что бы ни случилось, они поддержат. Стыд часто заставляет детей молчать. Это на руку агрессору. Боится – значит управляем. Наш всемогущий «уят» тут худший помощник. И если уж ребенок озвучил проблему, важна правильная реакция. Если мама упала в обморок, а папа судорожно отключил Интернет – проблема не решится.

Конечно, если в семье непрос­тые отношения, доверие не выстроится за день. Поэтому каж­дому родителю прямо сейчас хорошо бы подойти к ребенку и спросить, как у него прошел день, что в нем было самое хорошее, а что понравилось меньше всего. Еще очень важно подготовить ребенка к таким ситуациям. Зачитывать отрывки новостей, приводить примеры, обсуждать. Тогда он будет понимать, что родитель мониторит современные тенденции, он компетентный и сильный, способный его защитить. Ребенок, знающий свои права и закон, более уверен в себе, он может оперировать этим. Не каждый решится травить подкованного.

Помимо этого, важно повышать самооценку ребенка и снижать градус зависимости от чужого мнения. Говорить больше об индивидуальности каждого. И еще, все дети без исключения должны понимать: если кто-то несет вред и дискомфорт, надо просто вставать и уходить. Терпеть не надо! Если бы с детства нам прививали такое, насколько бы меньше было проблем у взрос­лых. Надо понимать всем, не только детям, что важнее всего ваша реакция. Не надо вступать в диалог с обидчиком и уж тем более оправдываться. Это то, чего от вас ждут. Лучше сделать скрин и заблокировать. Никакой полемики.

Как раз об этом и говорит наш следующий собеседник. Известный казахстанский блогер Дмитрий Куцель знает о кибербуллинге не понаслышке.

– Это явление отвратительное хоть в реальной жизни, хоть в Сети, – говорит Дмитрий. – Я сам столкнулся с профессиональными фейкерами. Тогда разговоров даже не велось о законе. Пришлось справляться своими силами. При помощи друзей, знакомых удалось выяснить, что это была профессиональная атака. Порядка 20 левых аккаунтов размещали информацию, не соответствующую действительности. Изначально начал действовать неправильно. У меня был очень сложный период в жизни. Этим и воспользовались недоброжелатели. Ведь как раз в таком состоянии человек больше всего уязвим. Я начал было отвечать, пытался донести правду. Но потом просто отправил их в блок. И это лучшее решение. Сейчас понимаю, что они провокаторы и добивались именно такой реакции. Ведь как в обществе принято – оправдывается, значит виноват. Как только перестал реа­гировать и пригрозил перейти в правовое поле урегулирования конфликта, все прекратилось. Взрослый человек понимает, что мнение ноунэйм пользователей не важно, у детей же все по-другому. Плохо, что большинство подвергшихся травле в Сети не хотят дальнейшей огласки, не хотят мараться, тратить время на наказание обидчика. А как мы знаем, безнаказанность рождает вседозволенность. Конечно, грамотный закон облегчил бы жизнь пользователям. А будет ли он таким и будет ли действительно защищать простого человека, нам еще предстоит узнать.