Проблемная зона
Зацепились за столбы
Наталья Денисова

В Кызылорде чиновники потребовали от предпринимателя возврата 8,4 млн тенге субсидии, выплаченной ранее и потраченной по целевому назначению.

По счастью, юристы палаты предпринимателей Кызылординской области защитили крестьянское хозяйство «Әлібаев» от миллионных убытков.

Хозяйство это занимается выращиванием яблок на юге Кызылординской области. В 2018 году здесь огородили участок и выровняли пять гектаров земли, где посадили 10 тыс. саженцев яблони. С применением, что важно, сис­темы капельного орошения.

На территории, где разместились плодовые деревья, были сделаны шпалеры, включающие натяжные (основные), промежуточные столбы, с использованием шпалерной оцинкованной проволоки. К чему читателям такие подробности? Они, как оказалось в дальнейшем, очень важны.

Узнав о том, что часть затрат на эти работы возмещается государством за счет субсидий, руководитель КХ в том же году, в котором разбивал яблоневый сад, подал документы на получение выплат. Оператор государственной программы принял решение, согласно которому дея­тельность садовода подлежит субсидированию. Таким образом, в июле 2018 года аграрию выделили 8,4 млн тенге.

«Однако в нынешнем году ответственное за реализацию программы областное управление сельского хозяйства подало на крестьянское хозяйство «Әлібаев» иск в суд и потребовало возвратить выделенную субсидию в бюджет, – рассказали в палате предпринимателей Кызылординской области. – Исковое заявление управления основывается на представлении надзорного органа, а также на том, что предприниматель оставил без ответа направленное ему письмо с требованием вернуть добровольно средства государству. Столкнувшись с трудностями, председатель КХ обратился за помощью в РПП.

– В результате рассмотрения вопроса мы установили, что надзорный орган, то есть прокуратура, руководствовался отсутствием акта на установку промежуточных столбов и ряда иных соответствующих документов, – рассказал заместитель директора палаты предпринимателей, представитель бизнес-омбудсмена в Кызылординской области Салават Кулмахан. – А крестьянское хозяйство «Әлібаев» приобрело столбы у частного предпринимателя. Есть договор, заключенный между ними.

По договору стороны полностью исполнили обязательства, подписали акт приемки и провели платежи. Очевидно, фермер использовал инвестиционный вклад по целевому назначению. В законе есть термин «добросовестный приобретатель», и предприниматель по всем требованиям подходит под эту категорию. У требования возвратить субсидии не было оснований. Мы это доказали в суде.

Судья областного специализированного межрайонного суда Галымжан Бекмамбетов выслушал обе стороны, представителям сторон судебного процесса поручил провести дополнительную проверку с выездом в КХ «Әлібаев». В ходе проверки факт наличия промежуточных столбцов в яблоневых садах предпринимателя полностью подтвердился.

В результате суд отказал в удовлетворении иска областного управления сельского хозяйства. Права фермера защищены, возвращать государству субсидию нет оснований.

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