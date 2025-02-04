«Затянули административные процедуры» – Бектенов поручил начать строительство новых дорог

Он отметил, что вопросы финансирования уже решены, пора приступать к делу

Фото: пресс-служба правительства РК

На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов поручил приступить к строительству дорог «Караганда – Жезказган», «Актобе – Улгайсын» и «обход города Сарыагаш», сообщает Kazpravda.kz

«Проекты «Караганда – Жезказган», «Актобе – Улгайсын» и «обход города Сарыагаш» имеют высокую степень проработки. В целом вопросы финансирования решены. Однако затянулись административные процедуры. Поручаю Министерству транспорта с апреля текущего года приступить к строительным работам», — отметил руководитель правительства.

Также он отметил рост крупных аварий на дорогах РК.