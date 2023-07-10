Завершен двухлетний марафон

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Любовь Доброта

Депутаты Шымкентского городского маслихата утвердили проект генерального плана развития Шымкента.

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Так завершился двухлетний марафон по подготовке нового градостроительного документа.

Разработка нового генплана связана с тем, что нынешний, утверж­денный Правительством в 2012-м, был рассчитан до 2025 года. С тех пор Шымкент существенно расширился в размерах и получил статус города республиканского значения. В его состав вошли 39 населенных пунктов, ранее относившихся к Ордабасынскому, Сайрамскому и Толебийскому районам.

Городская территория увеличилась с 40 тыс. до 117 тыс. га. Это расширение автоматически сделало Шымкент миллионником. За прошедшие пять лет численность его населения превысила 1 млн 100 тыс. человек. По прогнозам, к 2027 году здесь будут проживать 1 млн 450 тыс., а к 2035-му – 1 млн 850 тыс. человек.

Эти прогнозные показатели учитывались при подготовке генплана специалистами ТОО «Градкомплекс», подключившими к работе опытных специалистов из Киева, Санкт-Петербурга, Минска. Они проанализировали состояние жилищного фонда, плотность населения, наличие социально-культурных объектов, дорог, зеленых зон. Сообща провели топографическую съемку всех 117 тыс. га территории Шымкента и нанесли на карту в масштабе 1 к 10 000. Чертежи выполнены в векторном формате, то есть каждый объект координатно привязан к территории города, разработана и структура размещения новых жилых микрорайонов.

Квартир городу надо много. По подсчетам специалистов, до 2035 года предстоит построить около 31 млн кв. м жилья. Проектировщики однозначно пришли к выводу, что город должен стремиться ввысь, а не растекаться на огромной территории мало­этажной застройкой, на которую сейчас приходится примерно 70% от общей площади.

При разработке проекта учтена максимальная доступность для горожан объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Очень важно обеспечить растущее население рабочими местами, жильем, инженерной инфраструктурой, комфортными условиями отдыха.

Именно поэтому оценить предлагаемый план развития Шымкента на предстоящее десятилетие, внес­ти свои идеи и замечания предложили горожанам. Причем дважды. Первый раз в июне прошлого года, когда коллектив разработчиков только выходил на финишную прямую. Тогда около полутора сотен горожан внесли свои конкретные письменные предложения и замечания, которые в основном касались строи­тельства инженерной инфраструктуры, дорог и транспорта.

Изучив их, проектировщики и экспертное сообщество внес­ли коррективы. В минувшем декабре все желающие, включая профессиональное сообщество и предпринимателей, получили возможность еще раз ознакомиться с переработанным и дополненным перспективным планом и в очередной раз внести свои замечания и предложения.

Точку в обсуждении главного градостроительного документа поставили депутаты Шымкентского городского маслихата, единогласно одобрив проект. Теперь он будет направлен на утверждение в Правительство.

В основу концепции разработчики генплана положили принцип «города без окраин». Это значит, что каждый из пяти существующих городских районов получит свои центры культуры и образования, зоны отдыха, социальные объекты. Площадь озеленения Шымкента увеличится в пять раз.

Для того чтобы избежать автомобильных заторов, предусмот­рено три автодорожных кольца – внутреннее, наружное и среднее. Они необходимы для бесперебойной работы транспортной системы и снижения плотности дорожного трафика. С севера на юг, с востока на запад протянутся сквозные дороги, позволяющие добраться в любую точку города, не заезжая в административный центр.

Будут вводиться в эксплуатацию более экологичные виды транспорта. По словам специалистов, при планировке учитывалось даже направление ветра, чтобы правильно разместить и разделить между собой жилые массивы и крупные промышленные зоны.

#Шымкент #дороги #Генплан #градостроительство #инфрструктура

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