Свежий выпуск Завершена аккредитация наблюдателей 31 мая 2022 г. 0:47 Анастасия Прилепская Центральная комиссия референдума (ЦКР)завершила процедуру аккредитации наблюдателей от международных организаций и иностранных государств. Вопросы, касающиеся подготовки к всенародному голосованию по поправкам в Конституцию, назначенному на 5 июня, оснащения комиссий и участков в регионах и завершения аккредитации иностранных наблюдателей, обсуждены на заседании Центральной комиссии референдума под председательством главы ЦКР Нурлана Абдирова. Одним из важных вопросов повестки стали меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции при проведении республиканского референдума. Как сообщила вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова, сейчас эпидситуация по COVID-19 в стране стабильная, в сутки регистрируется не более 10 новых случаев заражения. Согласно матрице эпидситуации, с марта все регионы находятся в «зеленой», безопасной зоне, поэтому все карантинные ограничения были сняты. В день голосования рекомендуется не допускать большого скопления людей, соблюдать социальную дистанцию. На участках необходимо обеспечить беспрерывную работу вентиляционных систем, перед голосованием и далее по необходимости проводить дезинфекцию помещений и проветривание. По словам главного санврача, нет обязательных требований по наличию санитайзеров на участках для голосования, но Минздрав рекомендует их установить. Также на заседании руководители региональных комиссий и представители местных исполнительных органов доложили о подготовке ко дню голосования, оснащении участков и создании безбарьерной среды для людей с инвалидностью. Председатель ЦКР Нурлан Абдиров обратил внимание всех территориальных и участковых комиссий на работу call-центров, которые созданы для ответов на вопросы граждан по процедурам подготовки и проведения референдума. – Хочу отметить случаи, когда в call-центре не могли дать четкого ответа на вопросы жителей по включению их в списки для голосования, – сказал Нурлан Абдиров. – Я прошу взять этот вопрос на контроль и проверить, поскольку такие сигналы от населения поступают. Это касается всех регионов. У нас должны быть компетентные люди в call-центре, которые могли бы давать очень четкие и профессиональные ответы. Кроме того, на заседании выступили вице-министр юстиции Алма Муканова и вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асет Турысов. Завершающим вопросом повестки заседания ЦКР стало завершение процедуры аккредитации иностранных наблюдателей. Как сообщил секретарь ЦКР Мухтар Ерман, 30 мая 2022 года в 18.00 часов Центральная комиссия референдума завершила аккредитацию наблюдателей международных организаций и иностранных государств. – Постановлениями ЦКР аккредитовано 272 наблюдателя, в том числе от 11 международных организаций – 209. В составе Миссии СНГ – 144 наблюдателя, в том числе 79 – от Исполнительного комитета СНГ, от Межпарламентской Ассамблеи (ПА) СНГ – 57 наблюдателей, от ПА ОДКБ – 8 наблюдателей. От Миссии по оценке референдума БДИПЧ⁄ОБСЕ аккредитовано 10 наблюдателей, от Миссии Шанхайской организации сотрудничества – 17, от Миссии Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран по оценке референдума – 20, от Миссии наблюдателей Организации тюркских государств – 5 человек. Также аккредитованы 4 наблюдателя от Организации исламского сотрудничества и по 3 наблюдателя от Представительства Европейского союза в Республике Казахстан, СВМДА и Международной тюркской академии. Кроме того, по данным ЦКР, от 25 иностранных государств аккредитованы 63 наблюдателя. Так, по 5 наблюдателей аккредитованы от Великобритании и Турции, 4 – от Кыргызстана. По три наблюдателя аккредитованы от Армении, Венгрии, Грузии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Японии, Ирана, Германии, Индонезии. По два – от Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Латвии, Нидерландов, России и Франции. По одному наблюдателю аккредитовано от Палестины, Северной Македонии, Таиланда, Швеции, Эстонии.