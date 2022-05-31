Завершена аккредитация наблюдателей

Центральная комиссия референдума (ЦКР)завершила процедуру аккредитации наблюдателей от международных организаций и иностранных государств.

Вопросы, касающиеся подготовки к всенародному голосованию по поправкам в Конституцию, наз­наченному на 5 июня, оснащения комиссий и участков в регионах и завершения аккредитации иностранных наблюдателей, обсуж­дены на заседании Центральной комиссии референдума под председательством главы ЦКР Нурлана Абдирова.

Одним из важных вопросов повестки стали меры по предуп­реждению распространения коронавирусной инфекции при проведении республиканского референдума. Как сообщила вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова, сейчас эпидситуация по COVID-19 в стране стабильная, в сутки регистрируется не более 10 новых случаев заражения. Сог­ласно матрице эпидситуации, с марта все регионы находятся в «зеленой», безопасной зоне, поэ­тому все карантинные ограничения были сняты.

В день голосования рекомендуется не допускать большого скопления людей, соблюдать социальную дистанцию. На участках необходимо обеспечить беспрерывную работу вентиляционных систем, перед голосованием и далее по необходимости проводить дезинфекцию помещений и проветривание. По словам главного санврача, нет обязательных требований по наличию санитайзеров на участках для голосования, но Минздрав рекомендует их установить.

Также на заседании руководители региональных комиссий и представители местных исполнительных органов доложили о подготовке ко дню голосования, оснащении участков и создании безбарьерной среды для людей с инвалидностью.

Председатель ЦКР Нурлан Абдиров обратил внимание всех территориальных и участковых комиссий на работу call-центров, которые созданы для ответов на вопросы граждан по процедурам подготовки и проведения референдума.

– Хочу отметить случаи, когда в call-центре не могли дать четкого ответа на вопросы жителей по включению их в списки для голосования, – сказал Нурлан Абдиров. – Я прошу взять этот вопрос на контроль и проверить, поскольку такие сигналы от населения поступают. Это касается всех регионов. У нас должны быть компетентные люди в call-центре, которые могли бы давать очень четкие и профессиональные ответы.

Кроме того, на заседании высту­пили вице-министр юстиции Алма Муканова и вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асет Турысов.

Завершающим вопросом повестки заседания ЦКР стало завершение процедуры аккредитации иностранных наблюдателей. Как сообщил секретарь ЦКР Мухтар Ерман, 30 мая 2022 года в 18.00 часов Центральная комиссия референдума завершила аккредитацию наблюдателей международных организаций и иностранных государств.

– Постановлениями ЦКР аккредитовано 272 наблюдателя, в том числе от 11 международных организаций – 209. В составе Миссии СНГ – 144 наблюдателя, в том числе 79 – от Исполнительного комитета СНГ, от Межпарламентской Ассамблеи (ПА) СНГ – 57 наб­людателей, от ПА ОДКБ – 8 наб­людателей.

От Миссии по оценке референдума БДИПЧ⁄ОБСЕ аккредитовано 10 наблюдателей, от Миссии Шанхайской организации сотрудничест­ва – 17, от Миссии Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран по оценке референдума – 20, от Миссии наблюдателей Организации тюркских государств – 5 человек. Также аккредитованы 4 наблюдателя от Организации исламского сотрудничества и по 3 наблюдателя от Представительства Европейского союза в Республике Казахстан, СВМДА и Международной тюркской академии.

Кроме того, по данным ЦКР, от 25 иностранных государств аккредитованы 63 наблюдателя. Так, по 5 наблюдателей аккредитованы от Великобритании и Турции, 4 – от Кыргызстана. По три наблюдателя аккредитованы от Армении, Венгрии, Грузии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Японии, Ирана, Германии, Индонезии. По два – от Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Латвии, Нидерландов, России и Франции.

По одному наблюдателю аккредитовано от Палестины, Северной Македонии, Таиланда, Швеции, Эстонии.