Павлодарский алюминий – бренд с большой историей, гордость казахстанской металлургической отрасли. Два промышленных гиганта алюминиевого дивизиона ERG – АО «Алюминий Казахстана» и АО «Казахстанский электролизный завод» –градообразующие предприятия и крупнейшие работодатели региона. Здесь трудятся свыше семи тысяч павлодарцев, каждый из которых в свое время сделал выбор в пользу производства.

Стать частью большой семьи павлодарских металлургов – такую возможность подарили всем горожанам организаторы фестиваля рабочих профессий ZAVODFEST-2025, превратив на один день парк имени Гагарина в стильный интерактивный и полный энергии «завод будущего».

«Президент Касым-Жомарт Токаев объявил 2025 год Годом рабочих профессий и для ERG это особенно важно. Рабочие – основа нашей компании, люди, благодаря которым растет промышленность и развивается страна. Через ZAVODFEST мы хотели показать, что современное производство – это возможности, технологии и путь к профессиональному росту. Мы гордимся тем, что даем этим профессиям новую энергию и вдохновляем молодежь выбирать труд, за которым стоит будущее», - говорит о мероприятии председатель Совета директоров ERG, главный исполнительный директор ERG Шухрат Ибрагимов.

Организаторы ZAVODFEST-2025 поставили перед собой амбициозную задачу – развеять мифы о том, что работать на производстве сложно и скучно. И для этого продумали новый формат знакомства с рабочими профессиями, чтобы каждый участник смог примерить на себя роль заводского специалиста. Увидеть металлургию и заводы изнутри помогали гостям праздника четыре «цеха»: культурный, карьерный, контентный и игровой, а программа мероприятия включала интерактивные зоны для всех возрастов, профориентационные квесты, VR-презентации производственных процессов, развлекательные активности для детей и взрослых.

«Мы стремились представить мир глазами работников предприятий ERG. Каким они его видят и каким мы хотим показать его молодому поколению. И очень радостно, что на фестиваль пришло много детей, семей, и я думаю, что этот праздник зарядит молодежь на то, чтобы подумать о присоединении к группе ERG, а родителей – подумать о том, чтобы дети поступали в наши партнерские учебные заведения, осваивали специальности, связанные с металлургией, наукой, геологоразведкой. И мы с удовольствием будем их ждать», – говорит заместитель генерального директора ERG Kazakhstan по персоналу и культуре Анастасия Круч.

По словам Анастасии Круч, 95% топ-менеджмента ERG – это те сотрудники, которые выросли внутри компании, из которых 33% начинали рабочими.

«Все это – абсолютно реальные истории, причем нашим генеральным директорам не 80 лет, а едва за 40, то есть скорость карьеры в компании высокая. Мы очень рады, когда к нам приходят сразу же после выпуска из колледжа и далее строят карьерный путь, выбирая либо инженерное направление, либо направление линейного менеджмента. И на протяжении всего этого пути компания поддерживает своего сотрудника, ведь Евразийская группа – это кузница кадров всего Казахстана. И на ZAVODFEST мы показали, что за каждым успехом компании стоят увлеченные, думающие люди. Современное производство – это технологии, развитие и возможность реализовать себя. А современный рабочий – это профессионал, развивающий новые навыки, зачастую с использованием новых технологий, предлагающий идеи по совершенствованию производства, владеющий инструментами операционной эффективности, а главное полностью поддерживающий принципы безопасного труда. Предприятия ERG, как работодатели, готовы идти рядом, помогать расти и трансформировать производство для развития навыков будущего», – заверила Анастасия Круч.

Конечно же, яркости эмоций фестивалю добавили выступления популярных артистов: Нурлана Абдуллина, DEQUINE, DOSE, а также талантливых сотрудников ERG и студентов павлодарских колледжей. Специально для мероприятия была организована фуд-зона с «ZAVODским угощением», которое добавило особый индустриальный колорит.

С праздником павлодарских металлургов поздравил генеральный директор АО «Алюминий Казахстана» Владимир Красноярский, который поблагодарил коллег за профессиональный труд и самоотдачу. Он также подчеркнул, что ZAVODFEST-2025 стал важной частью Года рабочих профессий, который объявлен Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Мы отмечаем День металлурга в самый разгар, в самую середину Года рабочих профессий. И не случайно такой уникальный праздник в новом формате организован именно в Павлодаре. Это промышленный город, где появился крылатый металл – здесь действуют единственные в стране предприятия, выпускающие казахстанский алюминий и сырье для него. Павлодарский алюминиевый и Казахстанский электролизный заводы имеют славную историю и большую перспективу, они открыты для талантливых людей и предоставляют большие возможности для профессионального развития и раскрытия творческого потенциала. На нашем ZAVODFEST мы показали, что рабочие профессии в ERG – это не просто труд, а возможность стать частью высокотехнологичного производства будущего», – отметил Владимир Красноярский.

И действительно, ZAVODFEST-2025 стал не просто развлекательным мероприятием, а настоящей платформой для профессионального самоопределения. Участники могли познакомиться с актуальными вакансиями в ERG, пообщаться с рекрутерами компании, узнать о карьерных перспективах в металлургической отрасли, подать заявки на трудоустройство прямо на фестивале.

Также в рамках фестиваля ZAVODFEST специалисты Корпоративного университета ERG продемонстрировали участникам мероприятия свои VR-курсы по горному делу и ремонту оборудования.

Не мало внимания гостей праздника привлекла целая аллея учебных заведений. Один из главных поставщиков рабочих кадров для металлургической отрасли Казахстана – Высший колледж цветной металлургии Павлодара. Сегодня это стратегический партнер АО «Алюминий Казахстана», причем учебное заведение создавалось как раз для подготовки сотрудников предприятия – еще в 1968 году.

Исполняющий обязанности директора Азамат Мускенов рассказал о перспективах рабочих профессий на внутреннем рынке труда.

«Мы выпустили более 15 тысяч специалистов за всю историю колледжа, ведь мы ровесники алюминиевого завода. В числе приоритетов – токарное, сварочное, слесарное дело и цветная металлургия. Сегодня очень востребовано дуальное обучение, когда наши совершеннолетние студенты третьего и четвертого курсов один день в неделю получают теоретические знания в колледже, а затем четыре дня отрабатывают практику на производстве, при этом они уже трудоустраиваются как сотрудники, а не практиканты, и получают полноценную зарплату до 400 тысяч тенге. За последние десять лет 30 процентов наших выпускников выбрали работу в ERG», – пояснил Азамат Мускенов.

Стоит отметить, что Высший колледж цветной металлургии – участник Альянс колледжей и ERG, который был создан три с половиной года назад. Сегодня Альянс включает в себя 24 колледжа и три вуза по всей стране. Как отметил менеджер по социальным проектам ТОО «Сервисный центр ERG» Олжас Мамырбаев, такое объединение помогло усилить партнерские отношения и эффективнее решать задачи кадрового обеспечения для предприятий Евразийской группы.

«Мы проводим ряд мероприятий, которые направлены на повышение престижа рабочих профессий. И видим результаты. Например, в 2023-м наши конкурсы профессионального мастерства по стандартам World Skills проходили лишь по трем компетенциям – сварочное, слесарное и токарное дело, и в них приняли участие лишь 30 студентов, то в этом году на отборочном турнире было уже 202 участника по 12 компетенциям. Победителей этих конкурсов мы возили на зарубежные стажировки в Китай, Германию, Францию, Россию. И вы бы видели этих ребят – у них горели глаза, и они же зажигали своих сверстников, рассказывая о впечатлениях, возможностях, собственным примером говоря: «У меня получилось, и у тебя получится!», – отметил Олжас Мамырбаев.

Он также заверил, что у выпускников Альянса колледжей и ERG всегда приоритет при трудоустройстве на предприятия Евразийской группы. Подробнее о процессе трудоустройства можно было узнать сразу же на месте, например, у рекрутера ТОО «Сервисный центр ERG» Гульмиры Абикеевой. Именно она – первое звено, которое помогает соискателям попасть на работу в АО «Алюминий Казахстана» и в его подразделения.

«Главное – дисциплина, желание работать и командный дух. У нас востребованы слесари, сантехники, ремонтники, сварщики, электромонтеры и газорезчики. Есть соцпакет, тринадцатая зарплата, профсоюзы организуют отдых. Корпоративный университет помогает евразийцам расти в профессии. И более того, если человек не нашел себя в другой профессии, он может смело прийти к нам – у нас действует программа переобучения и мы не просто обучим его востребованной специальности, но и предложим хорошую работу», – говорит Гульмира Абикеева.

Между прочим, таких историй уже не мало. Одну из них рассказал мастер цеха энергетических ремонтов Павлодарского алюминиевого завода АО «Алюминий Казахстана» Абикеев Ельдар Науханович. Буквально накануне Дня металлурга Ельдар выходил на сцену городского Дворца культуры имени Естая, где ему вручили нагрудный знак «За заслуги в производственной сфере». А между тем, герой праздника признается: 17 лет назад и не предполагал, что свяжет свою судьбу с металлургией.

«В 2008 году друзья пригласили меня попробовать устроиться на завод, о котором я ничего не знал. У меня было образование бухгалтера, но не было работы. И вот мы сели в трамвай и поехали куда-то вдаль. Тогда я устроился слесарем-ремонтником, меня учили всему на месте наставники. Параллельно учился в колледже черной металлургии города Аксу. Спустя пять лет я стал бригадиром, а с 2019 года тружусь в должности мастера. И вот я уже получил награду – очень волновался, когда выходил на сцену на глазах у сотен коллег. Могу сказать, что не ошибся, сев 17 лет назад в трамвай, который повез меня на алюминиевый завод», – вспоминает Ельдар Абикеев.

Свои имена в развитие металлургии Павлодарской области за многие годы вписали десятки тысяч сотрудников предприятий. И большинство из них – рабочие люди, заслужившие почет и уважение. Благодаря их труду предприятия алюминиевого дивизиона демонстрируют рост, о котором подробнее рассказал Владимир Красноярский, подчеркнув при этом, что планы предприятия включают реализацию задачи по увеличению производства редкоземельных металлов, поставленной Президентом страны.

«Последние два года алюминиевый дивизион стабильно наращивает объемы производства. В 2022 году было выпущено 1 миллион 380 тысяч тонн глинозема, план этого года – 1 миллион 540 тысяч, но мы знаем, что сделаем больше. При этом все активы дивизиона работают над снижением себестоимости – мы стали эффективными. Несмотря на то, что Павлодарский алюминиевый завод – предприятие с историей, это не преграда. Есть новые технологии, есть готовность внедрять решения будущего, группа ERG не скупится на поддержку производственного развития, и сейчас на ПАЗе реализуются три производственных проекта. В том числе –строительство цеха по извлечению галлия. Уже ведется проектирование нового цеха, подготовлены строительные площади. Ранее этот редкоземельный металл получали на ПАЗе по другой технологии, более сложной, дорогой и опасной. Новая – более безопасная и эффективная с точки зрения как затрат, так и экологического воздействия», – заверил генеральный директор АО «Алюминий Казахстана».

Среди масштабных планов дивизиона – совместно с компанией FL Smidth модернизировать один из ключевых узких узлов завода, участок сгущения и промывки красного шлама. Это решение позволит значительно повысить эффективность и экологическую устойчивость технологического процесса.

Еще один стратегический проект – модернизация печей кальцинации. На предприятии планируется строительство двух новых печей, которые будут существенно снижать выбросы и удельный расход тепла. По энергоэффективности они станут одними из самых передовых в мире и заменят пять действующих печей, которые в дальнейшем будут использоваться для других целей.

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ZAVODFEST проводится впервые в Павлодаре, но представители группы уже задумались над тем, чтобы этот праздник пришел в другие регионы. Фестиваль подтвердил приверженность ERG развитию человеческого капитала и популяризации рабочих профессий в Казахстане, создавая мост между современными технологиями и традиционными индустриальными профессиями.