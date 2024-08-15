Здесь был Абай

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Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

В Семее сохранились здания, которые посещал великий поэт

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Семей – культурный и исторический центр Казахстана. Именно так называют город с богатой историей, который недавно вновь обрел статус областного цент­ра. А еще это родина Абая Кунанбаева, Шакарима Кудайбердиева, Мухтара Ауэзова… Город буквально пронизан духовностью. В нем насчитывается около 70 памятников прошлого. Сохранились и здания, где часто бывал Абай.

Сегодня в одном из домов, где останавливался поэт, расположен музей Алаш-Арыстары. Дом принадлежал купцу Москвину, а в конце XIX века его владельцем стал ученик Абая – Анияр Молдабаев. Именно поэт помог ему приобрести этот двухэтажный особняк в центре города. Абай часто приезжал в Семей. Посещал библиотеку, встречался со своими единомышленниками. И конечно, он практически всегда останавливался в доме своего ученика.

Сегодня здесь воссоздан интерь­ер начала ХХ века. Именно так дом выглядел более ста лет назад. Сохранились деревянные полы, печка, окна… Здесь Абай написал свое знаменитое письмо, которое адресовал одному из сыновей.

Абаю было десять, когда отец отправил его учиться в Семипалатинск, в медресе Ахмета-Ризы. Четыре года – с 1855-го по 1859-й – он постигал здесь азы религиозных и светских наук. Сегодня само здание медресе стало музейным экспонатом. Во времена Абая оно располагалось на улице Солдатской (ныне – Найманбаева). В советское время учебное заведение было закрыто и переделано в жилой дом.

Чтобы сохранить историческое сооружение, в 1992 году приняли решение о переносе медресе Ахмета-Ризы на территорию Музея Абая. При разборе нумеровали каж­дую балку, что позволило на новом месте восстановить здание без изменений. В 1995 году работы по переносу и восстановлению медресе были завершены. Сначала здесь функцио­нировали два музейных зала, в которых проходили тематические выставки, а с июня 2015 года тут экспонируются материалы, посвященные истории медресе.

Особым экспонатом здесь стала и входная дверь в медресе. До 2011 года, на протяжении двух веков, она использовалась по своему назначению, открывая вход в здание и удивляя вырезанной на ней арабской вязью. После тщательного изучения надписей стало ясно: на дверных досках шакирды вырезали собственные имена – точно так, как нынешние школьники расписывают парты.

Чтобы не подвергать воздействиям погоды старинную дверь и сберечь от разрушения, в музее решили заменить ее на новую. И дверь из толс­тых досок с тяжелыми коваными петлями, к которой прикасались руки Абая, заняла свое место в одном из залов бывшего медресе.

В стенах этого учебного заведения шакирды изучали основы ислама, Коран, а также светские дисциплины: историю, философию, литературу. Здесь сохранилось 250 книг – это издания конца XVIII и первой половины XIX веков. Среди книг, которые держал в руках и читал Абай, есть уникальные рукописные экземпляры – на чагатайском, турецком и персидском языках. Сохранились и печатные книги с произведениями восточных поэтов, трудами Аристотеля и Сократа, Бабура и Дауани.

Нельзя обойти стороной и биб­лиотеку, которую любил посещать Абай. Много лет здесь располагался банк. Сейчас здесь звучат музыка и детские голоса – в старинном здании работает татарская школа искусств. А библиотека, носящая имя нашего великого земляка, расположена в современном здании в районе Центральной площади областного центра.

Открытию библиотеки предшест­вовало появление в 1878 году в Семипалатинске областного статис­тического комитета – первого учреж­дения, занимающегося изучением края, вокруг которого сплотились те, кого не могла удовлетворить одна служебно-обывательская жизнь. Одним из первых посетителей биб­лиотеки стал Абай Кунанбаев.

Отсюда за перевалы Чингиза он увозил книги полюбившихся авторов, пользовался энциклопедиями, словарями, справочниками. Он приходил сюда, читал Спенсера, Дарвина, но больше всего его влек­ла русская литература – Пушкин, Лермонтов, Крылов, чьи произведения Абай переводил на казахский.

С историей библиотеки связана и яркая дружба Кунанбаева с Михаэлисом. А знакомство началось с того, что поэт попросил у библиотекаря новый номер журнала «Русский вестник», в котором было напечатано одно из произведений Толстого. Михаэлис тоже интересовался этим изданием, завязался оживленный разговор, переросший в дружбу единомышленников.

Мухтар Ауэзов, говоря о взаимоотношениях Абая с политическими ссыльными, всегда обращал внимание на то, что процесс этот был двусторонним. «Дав многое Абаю в поисках знаний, русские друзья и сами немало почерпнули у него, пользуясь его глубокими знаниями – по истории, праву, экономике, социальному быту народов, родственных казахам», – писал Ауэзов.

В 1885 году в Семипалатинск приезжает американский журналист Джордж Кеннан, собирающий материал для книги «Сибирь и ссылка». В ней затем отразились и впечатления от посещения библиотеки: «…Скромное деревянное здание посредине города с небольшим антропологическим музеем, уютной читальней, где можно найти все русские газеты и журналы, и весьма недурной подбор книг, делающий честь интеллигенции и вкусу тех, кто произвел его и пользовался этими книгами. Благодаря книгам у меня составилось самое лучшее мнение о Семипалатинске, чем на основании того, что я до сих пор видел и слышал».

Еще больше удивился Кеннан, когда ссыльный Леонтьев рассказал ему об Абае, охарактеризовав как человека светлого и мощного ума, который хорошо знает русскую литературу, настойчиво и успешно изучает труды английских философов. Американец был сильно удивлен этим открытием и очень хотел познакомиться лично, но для встречи с Абаем не представился случай. Однако в книге рассказ Леонтьева был зафиксирован. Так об Абае еще в конце XIX века узнали в дальнем зарубежье.

#Семей #история #Абай #день Абая #здания

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