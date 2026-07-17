Здесь путника ждал отдых

Перекресток цивилизаций

Этот постоялый двор, чья история началась более тысячи лет назад, является одним из самых крупных среди своих собратьев. Считается, что жизнь здесь не прекращалась ни днем, ни ночью. Это было довольно обширное место, защищенное крепостной стеной с восемью башнями. Въезд в него осуществлялся с южной и северной сторон. По пыльным дорогам к воротам караван-сарая подходили вереницы верблюдов, груженных шелком из Китая, индийскими пряностями, драгоценными камнями, стеклом, тканями, металлами и изделия­ми искусных мастеров.

Историки относят строительство Торткуля к XI–XIII векам – периоду расцвета государства Караханидов. Именно тогда Тараз переживал одну из самых ярких страниц своей истории. Вместе с товарами распространялись новые знания, технологии, религиозные идеи и культурные традиции, превращая Тараз в настоящий перекресток цивилизаций.

Долгое время уникальный памятник оставался незамеченным. Поблизости активно шла торговля, строились частные дома.

Из-за хозяйственной деятельности в 1960-х годах его площадь стала сокращаться, да и сам он начал разрушаться. Была уничтожена часть стен и башен, а территория исторического объекта по неведению местных жителей, к сожалению, стала использоваться ими как мусорная свалка.

Ситуацию изменили раскопки, проведенные под руководством известных казахстанских археологов Карла Байпакова и Дмитрия Воякина, обративших внимание на необычные развалины на окраи­не города. Именно они пролили свет на исторически значимое сооружение, годами находившееся в запущенном состоянии. Ученые установили предназначение объекта и обнаружили здесь многочис­ленную керамическую кухонную утварь, монеты, кости животных, наконечники стрел и другие изделия из металла. Но нас­тоящее возрождение средневекового пос­тоялого двора прои­зошло гораз­до позже. В 2008 году Институт археологии им. А. Маргулана провел масштабные исследования. Были вскрыты культурные слои и обнаружены руины складских помещений в крепостных стенах, бани, жилых домов и даже мечети. Здесь останавливались на ночлег, хранили товары, ремонтировали дорожное снаряжение, размещали животных, проводили важные переговоры, совершали торговые сделки и денежный обмен. Проще говоря, Торткуль представлял собой не просто постоялый двор, а настоящий средневековый торговый центр с хорошо развитой инфраструктурой.

– Это был своего рода перевалочный пункт на одной из веток Великого шелкового пути. Второстепенных дорог, связывавших крупные города с мелкими в отдаленных местах, было много. Обычно вдоль них располагались караван-сараи, где путники могли, к примеру, отдохнуть, пополнить запасы провизии или совершить сделки. Такого рода постоялые дворы можно было встретить довольно часто, – рассказывает археолог и краевед Искандербек Торбеков.

Последовавшая после раскопок реставрация придала достойный облик памятнику. Но это длилось недолго. Со временем саманные кирпичи стали разрушаться, и возникла необходимость в очередном ремонте.

Благодаря проведенным исследованиям и второй по счету рес­таврации в 2014 году памятник стал музеем под открытым небом и вошел в карту туристических маршрутов. Посетителям представилась возможность по-нас­тоящему окунуться в прошлое и вообразить, какой была жизнь средневековых купцов. Обновленный Торткуль представлял собой участок, огороженный пятиметровыми крепостными стенами с башнями. Чтобы сохранить его вид, максимально приближенным к оригинальному, пришлось оставить сырцовую кладку и укрепить ее жжеными кирпичами. Внутренний двор был тщательно выровнен, раньше его площадь пронизывала сеть мощеных дорожек. В центре установили хум, найденный здесь, по краям разместили малые архитектурные формы в виде повозки и кувшинов. Под навесами из дерева и соломы располагались развалины десятков глиняных жилых и хозяйственных построек. В ту далекую эпоху они прист­раивались друг к другу вдоль оборонительной стены.

Еще позже на территории караван-сарая появилась сцена и скамейки для зрителей, местные власти приняли решение превратить Торткуль в один из очагов культуры. Здесь стали проводить различные мероприятия, в том числе Дни культуры районов, творческие конкурсы, концерты артистов областной филармонии и театральные спектакли. Особенно впечатляюще караван-сарай выглядел во время исторических фестивалей и в дни празднования Наурыза.

Со временем из-за влияния природных явлений стены памятника стали трескаться и постепенно осыпаться. И даже установленная во время реконструкции «рубашка» из жженого кирпича уже не справлялась со своей задачей. В последнее время ситуация достигла критической точки: из-за непогоды обрушилась часть стены, и доступ для посетителей был закрыт, а городские власти объявили о готовности выделить средства на капитальную реконст­рукцию.

Надежды на обновление

Когда-то здесь кипела жизнь, звенели монеты и останавливались купцы со всего Востока. Сегодня же слышны стук молотков, шарканье мастерков и лопат, голоса рабочих, занимающихся реставрацией ценного объекта истории и археологии.

– Состояние средневекового памятника было плачевным. Из-за образования трещин и начавшегося разрушения было решено провести его реставрацию. Необходимые средства выделили только в декабре прошлого года, а сами работы начались в марте этого года. Из-за затянувшихся конкурсных процедур и неподходящего перио­да для строительства пришлось передвинуть сроки. Кроме того, в ходе реализации проекта возникла необходимость внесения ряда корректировок, – сказал заместитель руководителя городского отдела строительства Абзал Наржанов.

По его словам, из-за того, что входная арка и остов крепостной стены были выполнены из глины, с каждым годом их состояние ухудшалось. В результате проектом предусмотрены возведение новой стены из более прочных материалов – бетона и жженого кирпича, а также строительство навеса, парковки, мест для торговли, трех зданий, в том числе административного помещения, рабочего кабинета и склада, обновление открытой сцены.

Восстановлением памятника занимается местное ТОО «Ай-Дин Тараз құрылыс». По словам мастера участка Мейиржана Мейир­бека, в настоящее время ведутся отделочные работы. Новый вид караван-сарай получил благодаря использованию в облицовке самаркандского кирпича, укладкой которого занимаются специалис­ты из Узбекистана. Двор будет вымощен природным камнем. Еще необходимо построить парковочные места, установить юрту, малые архитектурные формы, скамейки, урны и фонари. Кроме того, предус­мотрены озеленение и автополив.

– Изначально на проект выделялось 863,3 миллиона тенге, – сказал Абзал Наржанов. – Но в связи с изменениями сумма корректируется. Подрядчик добросовестный, делает все в срок и качественно. На сегодняшний день выполнено около 70 процентов работ. Ход строи­тельства находится на контроле местных властей. Планируется, что реализация проекта будет завершена уже в августе текущего года, если в ближайшее время выделят дополнительные средства на внесенные изменения в проекте. В противном случае сдача объекта будет отложена на следующий год.

По замыслу местных властей, в ближайшем будущем Торткуль должен вновь стать точкой притяжения для тех, кто интересуется летописью областного центра. Посещение караван-сарая позволит по-новому взглянуть на прошлое. Именно здесь особенно ясно понимаешь, почему древний Тараз на протяжении многих веков оставался одним из важнейших цент­ров Великого шелкового пути. Торткуль стал живым символом эпохи, когда торговля объединяла государства, а дороги превращались в мосты между культурами, народами и цивилизациями.