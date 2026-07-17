Здесь путника ждал отдых

В западной части Тараза находится один из удивительных памятников средневекового Казахстана – караван-сарай Торткуль
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Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Respublica» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
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Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Республиканского общественного объединения «Общенациональная социал-демократическая партия» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
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