В рамках празднования Дня медицинского работника в Нур-Султане прошел Национальный медицинский саммит

«Здоровая нация» и состоялось награждение работников медицинской сферы.

Открывая мероприятие, заместитель Премьер-министра Ералы Тугжанов поздравил мед­работников страны от имени Президента РК Касым-

Жомарта Токаева, отметив вклад профессионального сообщества врачей в социальное благополучие страны.

Сегодня в сфере здравоохранения трудятся более 253 тыс. людей в белях халатах. Государством принимается ряд мер по поддержке медицинских работников. Повышена заработная плата, создаются условия труда, соответствующие международным стандартам.

– Мы гордимся достижениями в системе здравоохранения, но это, конечно, еще не предел. Хочу отметить, что результаты работы медицинских работников имеют непосредственный социальный эффект, от которого во многом зависит не только жизнь конкретных людей, но и стабильность общества в целом, – сказал Ералы Тугжанов.

Обращаясь к участникам форума, вице-премьер информировал о достижениях и задачах системы здравоохранения, а также о реализации национального проекта «Здоровая нация».

– Казах­станская медицина успешно конкурирует на международном уровне. Обеспечена доступность высокотехнологичных медицинских услуг населению. Национальный научный кардиохирургический центр, или Центр Сердца, вошедший в топ-22 лучших клиник мира, стал первым в Центральной Азии медицинским учреждением, прошедшим сертификацию по программам «Трансплантация сердца» и «Имплантация VAD» в 2017 году, а также по программе «Хроническая сердечная недостаточность» в 2021 году. С открытием центра и развитием в стране кардиохирургической помощи потребность казах­станцев в зарубежном лечении значительно уменьшилась, в то же время увеличился поток медицинских туристов из-за рубежа, – отметил заместитель Премьер-министра РК.

Лидирует в Центральной Азии и Национальный центр нейрохирургии, где оказывается полный спектр нейрохирургических услуг. В 2021 году на его базе установлен установлен один из первых в Цент­ральной Азии «гамма-нож», являющийся «золотым стандартом» радиохирургического лечения, безболезненно разрушая ДНК опухолевых клеток. Также в рес­публике внедрен инновацион­ный метод лучевой терапии – томотерапия, построен Центр ядерной медицины в г. Семее.

– Особое внимание уделяется развитию инфраструктуры здравоохранения. В 69 опорных и спутниковых населенных пунк­тах республики в 2021 году в эксплуатацию введено 12 объектов, 20 объектов запланировано к открытию в текущем году, 37 – в 2023 году. До 2025 года запланировано строительство 500 объектов первичной медико-санитарной помощи, – информировал вице-премьер.

Также до 2023 года планируется сдать в эксплуатацию две научно-инновационные многопрофильные клиники в городах Нур-Султане и Алматы.

– Мы поставили перед собой амбициозную задачу – к 2025 году увеличить долю лекарственных средств и медицинских изделий отечественного производства с 17 до 50%. Для этого на уровне Правительства принят специальный Комп­лексный план. Учитывая весь негативный опыт, с которым столкнулась система здравоохранения в период пандемии COVID-19, нами усилена работа, направленная на формирование современной системы эпидемио­логического прогнозирования и реагирования. В рамках реализации поручений Главы государства принят Закон РК

«О биологической безопаснос­ти, – отметил Ералы Тугжанов.

Заместитель Премьер-министра вручил ряду работников сферы здравоохранения государственные награды.

Так, за заслуги в развитии сферы здравоохранения и активную общественную деятельность орден «Құрмет» был вручен главному врачу клиники «Геном», врачу-репродуктологу Баян Абильмановой, заведующей кафедрой внутренних болезней Медицинского университета «Астана» Баян Айнабековой, руководителю отдела Национального научного цент­ра хирургии им. А. Сызганова Талгату Демеуову, профессору кафедры детской хирургии Западно-Казахстанского университета им. М. Оспанова Булату Дженалиеву, профессору кафед­ры хирургических болезней, бариатрической хирургии и нейрохирургии Медицинского университета «Астана» Оралу Оспанову, директору филиала по Актюбинской облас­ти Фонда социального медицинского страхования Алтаю Уразбагамбетову и другим.

Отметим, что в отрасли здравоохранения страны трудятся более 78 тысяч врачей, более 180 тысяч специалистов среднего медицинского персонала и более 10 тысяч других вспомогательных, но не менее важных для отрасли сотрудников медицинских организаций.

Всего в свой профессиональный праздник за многолетний плодотворный труд в области здравоохранения и вклад в развитие отрасли 253 медика были отмечены медалью «Еңбек ардагері», 265 – нагрудным знаком «Денсаулық сақтау ісінің үздігі», 569 – нагрудным знаком «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін».

Кроме того, состоялась церемония награждения победителей национальной премии ALTYN SHIPAGER среди медицинских организаций.

– День медицинского работника – день большой благодарности за вашу службу. Работа медицинских работников очень сложная и ответственная, медработники работают без выходных и в праздничные дни. Сегодня мы вместе работаем над решением одной из самых сложных и важных задач – обеспечением доступной, качественной и эффективной медицинской помощи, – отметила министр здравоохранения Ажар Гиният.