Зеленое строительство - вызов времени, тренд или необходимость?

Фото: Казахстанский Совет по зеленому строительству (KazGBC)

На сегодняшний день экологическое строительство является одним из приоритетных мировых трендов. Соблюдение экологических требований относится к строительству всех типов зданий. Эксперты отмечают, что в этом отношении в Казахстане складывается положительная тенденция. Строители стали больше уделять внимание на экологические характеристики при строительстве и эксплуатации объектов.

Понятно, что потенциальных собственников квартир должна устроить стоимость их будущей недвижимости, сроки строительства, качество и удобное расположение. Вместе с тем, современного покупателя желанных квадратных метров волнует и экологическая составляющая. Поэтому, проблема экологии для строительных компаний является одной из самых приоритетных.

Рациональное использование воды и энергии

К примеру, на сегодняшний день лидером по количеству объектов с сертификатом зеленого строительства является строительная компания BAZIS-A. Компания провела успешную сертификацию 18 жилых комплексов по казахстанской системе экологической оценки зданий OMIR в прошлом году. Среди них такие жилые комплексы как: МЖК “Discovery”, МЖК “Austria”, ЖК “Adamant”, ЖК “Шугыла” и другие.

Эти жилые комплексы имеют самый высокий класс энергоэффективности – «А». Это значит, в процессе эксплуатации расход тепловой и электрической энергии здания максимально рационален, что исключает потерю энергии. Помимо этого, предусмотрено водоэффективное сантехническое оборудование с минимальным расходом воды. Эти преимущества положительно отразятся на коммунальных платежах.

Как отметил главный инженер проекта Мурат Ахметов, на объектах компании снижено потребление энергии благодаря использованию эффективной системы наружного освещения. В далеко идущих планах компании - снижение негативных воздействий на окружающую среду и рациональное использование ресурсов. Вместе с этим компания планирует в разы увеличить использование отечественных материалов при строительстве, а основной упор будет сделан на экологическую безопасность, энерго и водоэффективность.

Многослойные панели

Казахстанские строительные компании сегодня стараются строго придерживаться экологических правил. Здесь важно взять во внимание строительные материалы.

Данный аспект можно рассмотреть на примере «Шар-Құрылыс». Как сообщает Бектемирова Жаннат - учредитель и генеральный директор холдинга, их домостроительный комбинат “GLB” производит многослойные панели, достоинством которых является не только высокий класс теплоизоляции и защита от шума. Благодаря уникальному составу и структуре, эти панели смело можно назвать экологически чистыми. Процесс производства панелей, состоящий из 12 этапов, максимально автоматизирован посредством высокотехнологичного оборудования производства европейских компаний.

За последние три года из этих материалов было построено и введено в эксплуатацию более 130 000 кв. м. жилья.

“Шар-Құрылыс” планирует и далее проектировать, и строить комфортное жилье из собственных высокотехнологичных и максимально экологичных материалов.

Старания специалистов компании не раз оценивали по достоинству. Так, жилой комплекс “Grand Victoria” стал первым объектом, сертифицированным по казахстанской системе экологической оценки зданий OMIR. Он набрал 74 балла и получил золотой сертификат OMIR.

Широко использует эффективные технологии с упором на экологичность и ТОО “OKS-Shymcity” (Онтустик Курылыс Сервис).

Застройщик специализируется на возведении жилых комплексов в Шымкенте и в других регионах Казахстана. ЖК “Modern City” в городе Шымкент возводится по монолитной технологии с учетом климатических и других особенностей региона с использованием эффективного безопасного и экологического чистого утеплительного материала.

Особая гордость данного жилого комплекса высокая энергоэффективность за счет применения передовых технологии и инженерно-технических решений. Инфраструктура объекта также отвечает всем современным требованиям для комфортного проживания. Рядом будет расположен городской парк площадью 45 га, где будет высажено более 5000 деревьев. Жилой комплекс получил золотой предварительный (проектный) сертификат OMIR. Таким образом, интерес к экологическому строительству характерен не только для двух “столиц” Казахстана. Региональные города тоже развивают зеленое строительство предлагая все более интересные условия жилья для граждан.

Зеленая маркировка зданий

Одно из последних значимых событий в сфере зеленого строительства состоялось в столице 17 апреля текущего года. Жилой комплекс “Aruna City” от застройщика Lake House представил зеленую маркировку (лейбл) об успешной сертификации объекта по стандарту OMIR. Этот объект прошел конечную сертификацию и получил золотой сертификат. Такие высокие показатели не должны были остаться незамеченными, поэтому застройщик визуализировал экологичность объекта, путем установки соответствующего маркера (лейбла) OMIR. Для популяризации и развития зеленого строительства в нашей стране очень важно развивать подобную практику. Это поможет выделить зеленые здания, привлечь внимание общественности и застройщиков к теме экологического строительства.

Мировая тенденция и зарубежный опыт

Возросший интерес к экологичности сегодня диктуются временем. Рост численности населения приводит к потребности в модернизации среды населения в условиях возрастающей нагрузки.

Наша страна в свете устойчивой мировой тенденцию по декарбонизации промышленности и экономики, до 2060 года перейдет на углеродную нейтральность. Это довольно амбициозный план для экономики, поэтому и государству крайне важно способствовать развитию зеленых технологий. Одним из инструментов контроля и государственной поддержки может стать обязательная зеленая сертификация всех зданий, строительство и эксплуатация которых ведется за счет государственного бюджета. Это будет положительно влиять на развитие экологического строительства.

Здесь уместно упомянуть о роли некоммерческой организации ОЮЛ Казахстанский совет по зеленому строительству (KazGBC). Совет ведет эффективную работу в популяризации зеленого строительства, обучает квалифицированных специалистов в данной отрасли, проводит оценку зданий по стандарту OMIR. Напомним, что первый в Центральной Азии национальный стандарт зеленых зданий OMIR был инициирован и разработан именно KazGBC с привлечением ведущих специалистов отрасли под надзором Всемирного Совета по зеленому строительству (WorldGBC).

Стандарт OMIR используется для оценки воздействия здания или строительного проекта на природу от проектировки до сноса.

Также наличие сертификата OMIR, позволяет предоставлять покупателям жилья уникальные ипотечные продукты, как “Зеленая ипотека” от АО Отбасы Банка с первоначальным взносом от 20% и Ставка вознаграждения по займу – 12,5 % годовых (ГЭСВ от 13,3% до 18,1%), а для очередников местных исполнительных органов – 7 % годовых (ГЭСВ от 7,3% до 8,4%).

И совсем уже свежая новость для инвесторов, банков и др.финансовых учреждений - в конце марта 2024 года Постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2024 года № 232 внесены изменения в систему классификации (таксономии) категорий «зеленых» проектов, подлежащих финансированию через «зеленые» облигации и «зеленые» кредиты. Теперь «зеленая» Таксономия распространяется на проекты, сертифицированные по казахстанской системе OMIR. Основной целью «зеленой» Таксономии является содействие в определении категорий проектов и активов для применения в зеленом финансировании, в частности, в процессе выпуска «зеленых» облигаций и выдачи «зеленых» кредитов.

Учитывая все эти факторы можно прогнозировать большой потенциал для развития индустрии зеленого строительства в Казахстане. Растущее экологическое сознание общества, выгоды для застройщиков и поддержка государства могут в скором времени превратить зеленое строительство в неотъемлемую часть строительного рынка страны.