«Таза Қазақстан»: столичные школьники посадили яблоневый сад

Во дворе школы привито 30 саженцев, а также около теплицы - еще 20 саженцев яблони

Фото: пресс-служба акимата Астаны

При содействии Центра дополнительного образования №43 проведена посадка яблоневого сада, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

«Наша школа - это не просто школа, а центр дополнительного образования. Мы обучаем детей защите окружающей среды. Работа экологически ориентированных кружков – превратить нашу страну в «Таза Қазақстан», озеленив ее. Для озеленения мы привезли яблони из питомника фруктовых деревьев Уральска. Плодовые деревья совместно совершенствовали школьники, учителя и родители и местные жители. В этом году яблоневый сад будет уже приносить хорошие плоды», – сказал директор школы-центра Нуртас Жагабаев.

Во дворе школы есть не только яблоневый сад, но и теплица площадью более 18 гектар, а также деревья и клумбы. За ними по очереди ухаживают группа «зеленых» помощников, которая состоит из учеников, обучающихся в учебном заведении в летний сезон.

Кроме того, в столице реализуется программа «Жасыл ел», направленная на охрану окружающей среды среди подростков и молодежи, привитие к ней чувства сострадания, а также приобщение молодежи к труду. В рамках проекта в этом году трудоустроены более 4 200 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Они работают на строительных объектах, в пригородном «зеленом поясе», на территории социальных объектов, общеобразовательных учреждений и городских парков.

«Мы по совету руководителей кружков поливаем деревья в яблоневом саду, овощи в теплице, пропалываем сорную траву. Вся зелень на заднем дворе питается системой капельного орошения. Наши яблоки в саду краснеют, и наши овощи в теплице, такие как огурцы, помидоры, сладкий перец, капуста, салат и лук, также хорошо плодоносят. А фрукты и овощи собираем в срок», – рассказала школьница Камшат Илиясова.

Из фруктов и овощей, выращенных своими руками, дети приготовят полезные продукты, которые станут основой для научных проектов.