150 семей очередников отметили новоселье в Кызылорде

Недвижимость , Общество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

10 пятиэтажных домов сдали на левом берегу Сырдарьи для 150 семей, стоявших в очереди на жилье

Фото: пресс-служба правительства РК

Заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова в рамках рабочей поездки в Кызылординскую область приняла участие в церемонии вручения ключей от квартир в областном центре, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Вице-премьер поздравила новоселов и отметила, что вопрос создания комфортных условий для граждан постоянно находится на контроле главы государства.

«Повышение благосостояния населения, создание условий для комфортной жизни – важнейшая стратегическая задача нашего государства. На сегодня в стране действуют различные механизмы решения жилищных вопросов, такие как приобретение жилья, ипотечные программы банков, получение жилья по государственной программе. С начала года по стране введено в эксплуатацию около 7,5 млн кв. метров жилья. До конца года планируется довести показатель до 18 млн. Это позволит решить жилищный вопрос тысяч семей», — отметила Тамара Дуйсенова.

Глава региона Нурлыбек Налибаев заверил, что акимат продолжит работу в этом направлении и далее.

Среди тех, кто получил ключи от заветного жилья — Гулсезим Убайдильда. С мужем они стояли в очереди по категории «сироты». Теперь вместе с двумя детьми поселятся в собственной двухкомнатной квартире.

«Нет большей радости, чем получить собственное жилье. До сих пор мы ютились то в доме родственников, то снимали. Теперь у нас есть своя квартира. Мы очень рады. Благодарю за оказанную поддержку», — сказала она.

На строительство жилья в регионе из республиканского бюджета было выделено 8,5 млрд тенге.

#жилье #Кызылорда #квартиры #очередники

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