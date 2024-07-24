Паводки в Казахстане: более 100 домов строят в четырех селах Акмолинской области

Недвижимость, Паводки
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов  проинспектировал строительство домов в Буландынском районе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области

Фото: акимат Акмолинской области

За счет средств общественного фонда «Қазақстан халқына» начато строительство 115 домов. Работы ведутся в четырех селах района: Журавлевка, Капитоновка, Иванковка и Вознесенка. На объектах задействовано порядка 167 рабочих и 32 единицы спецтехники.

Глава региона встретился с руководителями строительных компаний и поручил уделить особое внимание качеству жилья и срокам завершения работ.

«Строительство домов для пострадавших от паводка находится непосредственно на контроле главы государства. Мы должны строить качественное жилье. До 1 сентября строительные работы должны быть завершены, чтобы жители могли заселиться в свои дома», – сказал М. Ахметжанов.

В селе Журавлевка для строительства 43 домов привлечены 4 подрядные организации. На сегодняшний день подготовительные работы по снятию растительного слоя и выкорчевыванию деревьев на участках завершены, ведется вязка арматуры. Работы на объекте будут организованы параллельным методом, то есть одновременно будут возводиться нескольких однотипных зданий.

Подрядная организация ТОО «ИБИС-К» строит 15 домов в селе Капитоновка. На объекте ведутся работы по внешней и внутренней отделке, прокладываются внутренние разводящие сети.

В селе Иванковка 41 дом строят ТОО «Saianur vip service» и ТОО «Маркан». Начато возведение стен и работы нулевого цикла.

В селе Вознесенка началось строительство 16 домов, подрядчик ТОО «МарСам». Завершены подготовительные работы по снятию растительного слоя и выкорчевыванию деревьев на участках, ведется вязка арматуры.

В этот же день аким области осмотрел мост в с. Вознесенка.

Жесткой критике аким области подверг подрядную организацию ТОО «Жылу XXI», которая проводит ремонтные работы.

«Я крайне недоволен вашей работой. У вас грубейшее  отставание от графика-производства работ, а это означает ненадлежащее исполнение вами договорных обязательств. Поручаю профильным управлениям и акиму района взять данный вопрос на особый контроль, ежедневно проверять выполнение работ», –подчеркнул аким области.

В завершении поездки ознакомился с ходом капитального ремонта общеобразовательной школы с. Вознесенка.

#паводки #жилье #Акмолинская область

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