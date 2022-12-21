Земельный хай-пай

Ранее о приговоре руководителю фермерского предприятия за мошеннические действия с землями свыше 800 пайщиков СКО сообщал генеральный прокурор РК Берик Асылов.

– В Северо-Казахстанской, Акмолинской и Алматинской областях 11 тысячам пайщикам вернули свыше 500 тысяч гектаров земель, – сказал тогда Берик Асылов. – Также выявили находящиеся в распоряжении олигополий лучшие и плодородные сельхозземли, пастбища и коммерческие участки, из которых уже изъято в пользу государства 145 тысяч гектаров.

Уголовное дело в отношении директора ТОО «Жаркын СК» Мажита Сабирова за неисполнение судебных актов, нарушение трудового законодательства и совершение мошенничества в особо крупном размере рассматривалось Айыртауским районным судом СКО. Согласно материалам дела, подсудимый более шести месяцев не исполнял судебные приказы о взыскании пенсионных отчислений на сумму свыше 6 млн 347 тыс. тенге. А в период с декабря 2020 года по март 2022 года не платил заработную плату работникам, использовав деньги на иные цели.

«Помимо этого, Сабиров, заключив договор форвардного закупа пшеницы урожая 2020 года объемом 5 000 тонн под гарантию Социально-предпринимательской корпорации, не имея намерений на его исполнение, злоупотребляя доверием, похитил денежные средства в сумме 250 000 000 тенге», – установило следствие.

Прокурор просил назначить подсудимому окончательное наказание в виде 10 лет лишения свободы. Сабиров вину не признал, настаивал на оправдании. Однако суд счел его вину доказанной как показаниями потерпевших, свидетелей, так и уже вступившими ранее в законную силу судебными актами.

Суд признал обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание, наличие у Сабирова на иждивении малолетнего ребенка. Приговором суда он признан виновным по всем статьям обвинения с назначением окончательного наказания в виде шести лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Он также лишен права занимать руководящие и материально-ответственные должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 10 лет.