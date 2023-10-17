Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Аляски

По данным геологической службы США (USGS), землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано у берегов американского штата Аляска, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: из открытых источников

Подземные толчки были зарегистрированы в 11:35 по местному времени (17:35 по времени Астаны).

Эпицентр землетрясения находился в 65 км к северу от города Адак. Очаг залегал на глубине 187 км.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Об угрозе цунами также не сообщалось.