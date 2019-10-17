Происшествия
Землетрясение произошло в 175 км от Алматы
Екатерина Елисеева
В 175 километрах на восток от города Алматы зарегистрировано землетрясение , передает Kazpradva.kz со ссылкой на пресс-службу Сейсмологической опытно-методологической экспедиции.

"Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 17 октября 2019 года в 06 часов 30 минут 47 секунд Алматинского времени (17 октября 2019 года в 00 часов 30 минут 47 секунд по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 157 км на восток от города Алматы на территории Казахстана", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, энергетический класс землетрясения - 8.5. Магнитуда MPV 3.9. Координаты эпицентра - 42.87 с.ш. и 78.78 в.д. Глубина – 15 километров. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

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