Землетрясение произошло в 175 км от Алматы

"Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 17 октября 2019 года в 06 часов 30 минут 47 секунд Алматинского времени (17 октября 2019 года в 00 часов 30 минут 47 секунд по Гринвичу)зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 157 км на восток от города Алматы на территории Казахстана", – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, энергетический класс землетрясения - 8.5. Магнитуда MPV 3.9. Координаты эпицентра - 42.87 с.ш. и 78.78 в.д. Глубина – 15 километров. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.