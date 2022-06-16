Земля и доля

Хоть и рассеялись тучи над котельной в селе Средигорном Восточно-Казахстанской области, но угроза разорения фермерского предприятия, увы, не исчезла.

Как сообщала «Казахстанская правда» ранее, местные предприниматели по наивности не внесли в реестр монополистов небольшую сельскую котельную, которая зимой обогревает все село. За 5 лет антимонопольное ведомство ни разу не уведомило ТОО «Средигорненский» об этом нарушении, а затем нагрянуло с внеплановой проверкой и начислило непомерный штраф – 74,5 млн тенге.

К счастью, Верховный суд исправил несправедливость. Хозяйство вновь уверенно заработало. Успешно завершило посевную. Казалось бы, можно строить дальнейшие планы, но... Появился новый повод для беспокойства.

Предпринята очередная попытка расколоть и разорить крепкое хозяйство. В соответствии с судебными решения­ми ТОО «Средигорненский» обязали отдать лучшие земли инициативной группе лиц, которая вдруг решила выйти из аграрного товарищества с земельными паями. Казалось бы, это их полное право. Но есть нюансы.

– Сам выход конкретных людей из членов товарищества мы не оспариваем, – говорит главный инженер ТОО «Средигорненский» Иван Дяглев. – Их право. Каждый может уйти. Но сделать это можно лишь по решению общего собрания, которое должно проводиться по правилам, с участием квалифицированного большинства, как и положено по уставу предприя­тия. Регламент необходимо соблюдать. Только в этом случае решение будет легитимным. Большинство членов товарищества вправе определить, в каком месте могут быть выделены земельные участки.

Как же получилось на самом деле?

В собрании, как рассказал Иван Дяглев, участвовали 73 человека из 370 дольщиков ТОО «Средигорненский», хотя по Закону «О земле» должны были присутствовать не менее половины землепользователей, а по уставу ТОО – квалифицированное большинство, поскольку речь идет об уменьшении уставного капитала. Квалифицированное большинство – это две трети членов товарищества, именно они делают собрание правомочным принимать решения о выходе, выделении и определении местоположения земельных участков.

– На деле 73 человека нарушили права 297 дольщиков. Мы не согласились с этим, обжаловали в суде протокол внеочередного собрания ТОО «Средигорненский», проведенного инициативной группой 2 марта 2020 года. Хотя собрание вообще не должно было состояться, поскольку еще раньше, 26 февраля, суд первой инс­танции выдал судебный акт о запрете на его проведение, и данный акт под роспись передали представителю инициативной группы, но он не обратил на него внимания. И даже это обстоятельство не было принято во внимание областным судом.

– Почему все же люди решили выйти из состава ТОО? – спрашиваем у Ивана Дяглева.

– Затрудняюсь с ответом, – отвечает он. – Может, кто-то пообещал им что-то большее. Возможно, за инициативной группой стоит кто-то еще. Кстати, не все 73 человека проголосовали за выход, 23 передумали.

Суд все-таки признал протокол собрания инициативной группы правомочным, хотя протокол не был сшит и за­верен нотариально, страницы оказались не пронумерованы. Более того, экспертиза вы­явила несоответствие подписей…

– В ходе судебного разбирательства были представлены сведения о фальсификации обжалуемого протокола, однако ни суд первой инстанции, ни областной суд эти доказательства не приняли во внимание, – утверждает юрист ТОО «Средигорненский» Чингиз Багипаров. – По заключению экс­пертизы, некоторые подписи в протоколе были сделаны не истцами, а другими лицами. Поэтому создается впечатление, что суд учитывал мнение только одной из сторон конфликта…

В итоге предприятие может лишиться самых плодородных и удобных для обработки земель, которые к тому же расположены в середине угодий. Решение суда передано судебному исполнителю.

Бессменный (более полувека работы на одном месте) руководитель бывшего совхоза, а теперь директор ТОО «Средигорненский» Петр Дяглев говорит в этой связи:

– Выделение земель – прерогатива общего собрания. Именно оно имеет право выделять земли, но делать это нужно по закону, как положено, то есть с участием большинства членов товарищества.

По мнению Петра Дяглева, земельные споры, как и штраф из-за котельной, – события одного логического ряда.

– Цель одна – развалить хо­зяйст­во, – считает Петр Дяг­лев. – Понятно, что кого-то интересуют наши плодородные земли. В ход для этого пускаются самые разные способы, вплоть до откровенного вредительства. Были случаи, когда портили наши комбайны, стреляли по технике.

– Некоторые члены товари­щества уже скончались, не пережив бесконечные судебные тяжбы, – вздыхает юрист Чингиз Багипаров. – Тяжбы, в ходе которых, как под копирку удовлетворяются требования только инициативной группы. Разумные же, а главное – законные доводы предприятия – апелляционные инстанции упорно игнорируют.