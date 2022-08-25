Жалгас Жумагулов анонсировал свой следующий бой в UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов (14-7) анонсировал свой следующий бой в UFC, который состоится 19 ноября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Оппонентом «Жако» выступит 31-летний американец Чарльз Джонсон (11-3). В UFC Джонсон провел один бой 23 июля проиграл решением британскому проспекту Мухаммаду Мокаеву. До лучшей лиги мира Чарльз трижды брал пояс региональной организации LFA, по базе он боксер.

В своем аккаунте в Instagram Жумагулов опубликовал постер предстоящего поединка и добавил к нему подпись: «Поехали!»

Для Жумагулова этот поединок станет шестым в UFC. В настоящее время казахстанец идет на серии из двух поражений. Свою последнюю победу Жалгас одерживал в июле 2021 года – удушающим приемом взял верх над представителем США Джеромом Риверой.