фото Нургали Жумагазы

Вечер большого профессионального бокса прошел на столичной «Барыс Арене», где наш соотечественник, действующий чемпион планеты по двум из четырех самых главных боксерских организаций Жанибек Алимханулы нокаутировал своего соперника – седьмой номер рейтинга IBF француза Анауэля Нгамиссенге. Отметим, что боксер из Казахстана и его визави до этого ранее никогда не проигрывали. На счету нашего соотечественника было 16 побед (теперь 17) и из них 11 нокаутом (теперь 12), что касается Анауэля, то теперь в его активе 14 побед (9 нокаутом) при одном поражении.

Никто не сомневался в том, что Жанибек достигнет поставленной цели, тем более на глазах своих зрителей в Астане. Его соперник хоть и довольно силен, но все же не входит в число наи­более известных. Алимханулы готов сразиться и с лучшими из лучших, забрать все самые почетные пояса в мире, но вот топ-файтеры не хотят идти на риск.

Уже в первом раунде Жанибек обозначил свое превосходство, за несколько секунд до гонга красивой «двойкой» отправив Анауэля в нокдаун. Видимо, решив, что не стоит слишком рано завершать бой для публики, которая так ждала выхода свое­го героя (поединок состоялся уже за полночь), Алимханулы несколько снизил темп. Нгамиссенге, почувствовав некую передышку, стал действовать заметно агрессивнее, чем лишь раззадорил казахстанца. В пятом раунде Жанибек отправил соперника в нокаут окончательно. Нгамиссенге не смог подняться на ноги, его настолько сильно шатало, что его сторона выбросила белое полотенце. Рефери закончил бой, засчитав Алимханулы победу техническим нокаутом.

После боя на своей странице в соцсетях Жанибек вновь обратился к лучшим боксерам мира и, в частности, к одной из самых ярких звезд бокса – мексиканцу Саулю Канело Альваресу (с которым легендарную трилогию в свое время провел Геннадий Головкин) с просьбой подарить миру «бой двух королей».

Отметим, что первый в истории Казахстана бой за объединенный титул чемпиона мира по боксу был весьма интересен и другими десятью поединками в карде, где в шести из них победы одержали казахстанцы. Так, свои бои выиграли братья Торехан Сабырхан и Махмут Сабырхан, Батыр Джукембаев, Султан Заурбек, Алишер Абдуалим, а также наша Балауса Муздиман.