Жанибек Алимханулы подтвердил звание чемпиона

Статьи
5
Аскар Султан

Глава государства поздравил Жанибека Алимханулы с успешной защитой поясов чемпиона мира по версиям WBO и IBF в среднем весе и пожелал ему новых ярких побед.

фото Нургали Жумагазы

Вечер большого профессионального бокса прошел на столичной «Барыс Арене», где наш соотечественник, действующий чемпион планеты по двум из четырех самых главных боксерских организаций Жанибек Алимханулы нокаутировал своего соперника – седьмой номер рейтинга IBF француза Анауэля Нгамиссенге. Отметим, что боксер из Казахстана и его визави до этого ранее никогда не проигрывали. На счету нашего соотечественника было 16 побед (теперь 17) и из них 11 нокаутом (теперь 12), что касается Анауэля, то теперь в его активе 14 побед (9 нокаутом) при одном поражении.

Никто не сомневался в том, что Жанибек достигнет поставленной цели, тем более на глазах своих зрителей в Астане. Его соперник хоть и довольно силен, но все же не входит в число наи­более известных. Алимханулы готов сразиться и с лучшими из лучших, забрать все самые почетные пояса в мире, но вот топ-файтеры не хотят идти на риск.

Уже в первом раунде Жанибек обозначил свое превосходство, за несколько секунд до гонга красивой «двойкой» отправив Анауэля в нокдаун. Видимо, решив, что не стоит слишком рано завершать бой для публики, которая так ждала выхода свое­го героя (поединок состоялся уже за полночь), Алимханулы несколько снизил темп. Нгамиссенге, почувствовав некую передышку, стал действовать заметно агрессивнее, чем лишь раззадорил казахстанца. В пятом раунде Жанибек отправил соперника в нокаут окончательно. Нгамиссенге не смог подняться на ноги, его настолько сильно шатало, что его сторона выбросила белое полотенце. Рефери закончил бой, засчитав Алимханулы победу техническим нокаутом.

После боя на своей странице в соцсетях Жанибек вновь обратился к лучшим боксерам мира и, в частности, к одной из самых ярких звезд бокса – мексиканцу Саулю Канело Альваресу (с которым легендарную трилогию в свое время провел Геннадий Головкин) с просьбой подарить миру «бой двух королей».

Отметим, что первый в истории Казахстана бой за объединенный титул чемпиона мира по боксу был весьма интересен и другими десятью поединками в карде, где в шести из них победы одержали казахстанцы. Так, свои бои выиграли братья Торехан Сабырхан и Махмут Сабырхан, Батыр Джукембаев, Султан Заурбек, Алишер Абдуалим, а также наша Балауса Муздиман.

#Спорт #поздравление #бокс #Жанибек Алимханулы

Популярное

Все
Праздник, объединивший народы и страны
Спасатели получили новую технику
Сенаторы рассмотрят меры повышения прозрачности системы ОМС
Движение к справедливости и здоровью
Обеспечение социального развития в условиях новых глобальных вызовов
Общие устремления, практические планы
Казахский язык – язык науки, техники, инноваций
Фильтры от Трампа из Алматы
Вручены государственные награды
В Аулиеколе создается лесосеменной комплекс
Путь на Балхаш станет более комфортным
Цель – удвоение объемов аграрного производства
Открыто месторождение редкоземельных металлов
Мажилисмены фракции партии «Amanat» высказали предложения по новому Налоговому кодексу
Стройка стоит, дольщики ждут
Работа с молодежью требует комплексного подхода
Накопить, использовать и снова накопить
Парк отдыха модернизируют
Половодье пошло на спад
Женский вопрос, требующий внимания
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Ерлан Суттибаев назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
Формула успеха для Казахстана
Вспоминать войну фронтовики не любят – история единственного ветерана ВОВ из Актюбинской области
Семья из Кордая успешно занимается поставкой на внутренний рынок кормов и куриного мяса
«День освобождения»: Трамп объявил 2 апреля началом тарифной войны со всем миром
Дожди с градом и снегом идут в Казахстан
Музыкант от Бога, артист из народа: 100-летний юбилей Нургисы Тлендиева отмечают в Казахстане
В селе создадут индустриальную зону для строительства АЭС
Как на севере страны готовятся к посевной
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
Трамп поднял размер пошлин на импорт из Казахстана до 27 процентов
Головкин выступил на открытии этапа Кубка мира по боксу в Бразилии
Без права на ошибку: дорожница рассказала о профессии
Более тысячи скворечников и кормушек для птиц изготовили студенты колледжа в Конаеве
Свыше 90 млн тенге похитили из бюджета Сатпаева по программе переселения
Сообщить владельцу авто о проблеме теперь можно через eGov Mobile
Проект «Полиэтилен» с далеко идущими планами
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Точкой роста должен стать туризм
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В «Астана Опера» прошел концерт всемирно известного композитора и пианиста
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Олжас Бектенов: Мы приближаемся к активной фазе паводкового периода
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину

Читайте также

Новоселья справили жители двух райцентров
Парк отдыха модернизируют
Работа с молодежью требует комплексного подхода
Цель – удвоение объемов аграрного производства

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]