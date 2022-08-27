Фото: sports.kz
Спорт , Бокс
Жанибек Алимханулы установил историческое достижение для казахстанского бокса

Сегодня Всемирная боксерская организация (WBO) официально объявила казахстанца Жанибека Алимханулы полноправным чемпионом мира по их версии в среднем весе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Данное решение последовало за отказом от титула теперь уже экс-чемпиона американца Деметриуса Андраде – он объявил о переходе в суперсредний вес, не захотев проводить защиту в поединке с Алимханулы.

Стоит отметить, что Жанибек стал первым боксером из Казахстана, ставшим обладателем титула чемпиона мира по версии WBO.

В прежние годы чемпионами мира от Казахстана по основным версиям становились Василий Жиров, Бейбут Шуменов, Геннадий Головкин и Жанат Жакиянов. Все они владели (или владеют, как в случае с GGG) поясами от WBC, WBA и IBF.

 

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