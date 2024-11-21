Жанибек Алимханулы вызвал Канело на бой

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы вызвал на бой мексиканца Сауля «Канело» Альвареса в феврале 2025 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Спорт Шредингера

Фото: sportilinet.kz

«Я думаю, что только Канело имеет смелость драться со мной! Канело, давай подеремся в феврале! Чемпионы в моей весовой категории боятся драться! Давайте покажем миру хороший бокс!» – заявил Алимханулы.

Ранее он уже сообщал, что надеется на следующий бой с Адамесом или Лара. Его команда ведет переговоры.