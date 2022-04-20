Фото пресс-службы Казахстанской федерации шахмат
Кадровые назначения , Спорт
Жансая Абдумалик стала президентом Федерации шахмат Алматы

Международный гроссмейстер, казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик возглавила Федерацию шахмат Алматы, сообщает Kazpravda.kz.

Новая организация получила аккредитацию после ее отзыва от Союза шахматистов города Алматы и будет развивать шахматную культуру в мегаполисе. В целях Федерации и ее президента – сделать Алматы одним из центров мировых шахмат и образцом для других шахматных федераций страны.

«В планах Федерации до 2024 года – развитие четырех основных направлений: массового спорта среди горожан, шахмат в школьном образовании, спорта высших достижений, а также поддержка ветеранов», – отметила Жансая Абдумалик.

Для алматинцев создание Федерации откроет новые возможности для приобщения к шахматной культуре. В ближайшие три года планируется организация новых регулярных спортивных мероприятий – открытых сеансов одновременной игры, турниров между сборными Алматы и других городов, а также создание новых шахматных зон в парках, дворах, больницах и других общественных местах.

Кроме того, согласно плану, в школах Алматы будут оборудованы кабинеты для занятий шахматами, разработаны специальные программы обучения, методические пособия для учителей и школьников, а также сформированы команды для участия в Школьной лиге.

«Практика внедрения шахматных занятий в общеобразовательных учреждениях давно применяется в Великобритании, США, Турции, а Армения стала первой страной в мире, которая ввела шахматы в обязательную школьную программу. Для алматинских школьников это создаст благоприятные условия для еще большего интеллектуального развития», – отметила Жансая Абдумалик.

В рамках развития спорта высших достижений приоритетной является задача по поддержке детско-юношеского спорта, формированию сборной Алматы от 8 до 18 лет, и, как результат – завоевание призовых мест в чемпионатах в Казахстане, Азии, мире, а также на Олимпиаде до 16 лет. 

Для подготовки к турнирам планируется несколько раз в год проводить выездные учебно-тренировочные сборы для шахматистов юношеской сборной Алматы с привлечением зарубежных международных гроссмейстеров и спортивных психологов.

По словам Жансаи Абдумалик, это направление развития Федерации поможет заполнить огромный пробел в поддержке юных шахматистов.

Логическим продолжением содействия молодым талантам является проведение рейтинговых турниров на выполнение спортивных норм КМС (кандидат в мастера спорта), IM (международный мастер), GM (международный гроссмейстер), то есть, достигнув определенного уровня, можно будет побороться за новое звание, не выезжая из Алматы.

Шахматы – одно из любимых занятий старшего поколения, поэтому Федерация нацелена проводить турниры для ветеранов, приуроченные к памятным и юбилейным датам, а также для обмена знаниями с юными шахматистами.

«Конечно, одной из важнейших задач является поиск финансирования, поскольку без этого деятельность спортивной федерации намного усложняется. Федерация шахмат Алматы всегда будет открыта для сотрудничества со спонсорами в целях создания лучших условий для профессиональных спортсменов и любителей шахмат», – подчеркнула Жансая Абдумалик.

Отец Жансаи Абдумалик - заслуженный тренер Республики Казахстан Данияр Аширов отмечает, что большим преимуществом для Федерации является то, что Жансая – действующая спортсменка, которая уже имеет колоссальный опыт участия в международных турнирах и сборах.

«Символично, что первая чемпионка мира по шахматам из Казахстана стала президентом Федерации шахмат Алматы – того города, где она родилась, выросла и стала одной из сильнейших шахматисток мира. С приходом Жансаи ситуация изменится в лучшую сторону: откроются возможности для приглашения на турниры, сборы элитных шахматистов и тренеров из других стран для развития шахмат в Алматы», – отметил Данияр Аширов.

В ближайшие месяцы Федерация представит подробный план по развитию на официальном сайте, а также проведет встречи с тренерами и родителями юных шахматистов.

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