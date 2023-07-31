Жаркий сезон села Байтерек

Свежий выпуск
6
Раушан Утеулина, Акмолинская область

Наверняка не один акмолинский аграрий нынешним засушливым летом задумывался об орошении посевов.

фото из архива Александра Матвиенко

– В Зерендинском районе всего орошаемых земель 1 953,3 гектара, – говорит руководитель райотдела сельского хозяйства и земельных отношений Адильбек Сыздыкаев. – Принадлежат они девяти хозяйствам. Что касается состояния посевов зерновых и масличных культур на общей площади в 246,4 гектара, то в хорошем они находятся на 76 тысячах, удовлетворительном – на 150 тысячах. Плохие посевы выявлены на площади в 20 тысяч гектаров, погибли от жары и безводья – на 0,6 тысячи.

Жаркая погода внесла свои коррективы, в частности, ускорив процесс вегетации зерновых, тем не менее хлеборобы района ожидают получить в среднем около десяти центнеров с гектара.

У ТОО «Агро Крестьянский двор», расположенного в селе Байтерек, всего 500 га угодий, причем вся земля орошается. С 2015 года хозяйство, ежегодно расширяя объемы, возделывает картофель, а также зерновые, масличные культуры, держат в товариществе небольшие гурты КРС и лошадей. В этом году картофель – основное направление бизнеса: его здесь высадили на 200 га. В 2015-м, приобретя первую круговую оросительную систему­ и применив ее на поливе картофельных посадок, разницу почувствовали сразу: урожай второго хлеба в тот год почти утроился. Позже приобрели еще три машины, которые «ходят дож­дем» на пшеничном, ячменном и рапсовом полях.

За счет того, что такое дорогостоящее приобретение, как поливные машины, просубсидировано государством, в ТОО стараются дополнять, вводить оправдывающие себя севообороты культуры. И все бы хорошо, но развитие хозяйства сдерживает имеющий место дефицит самой воды.

По словам агронома-менеджера ТОО Александра Матвиенко, из-за нехватки воды при всем желании они могут расширить свои угодья только на 100 га. К слову, поливную воду в товариществе электронасосами качают из расположенного рядом водохранилища Подлесненского, подпитываемого талой водой.

На случай нарастания дефицита воды в ТОО задумываются о бурении собственных скважин, строительстве накопителей.

Еще один волнующий вопрос: сельские предприниматели до сих пор не могут получить субсидии от государства за внесенные удобрения, химобработку по действую­щим договорам согласно правилам, утвержденным Минсельхозом. На все заявки, отправленные через портал Gosagro.kz, приходят ответы либо подождать, либо – в бюджете нет денег… То есть вместо более или менее надежно работающего портала Qoldau.kz предложили новую и сырую платформу Gosagro, часто выдающую уведомления об ошибке, и когда она заработает нормально, никому не известно.

В селе Байтерек буквально в двух километрах от поля товариществом построено современное овощехранилище на шесть тысяч тонн хранения. Рынок сбыта – Астана и южные области республики.

Есть у ТОО «Агро Крестьянский двор» свои постоянные клиенты, которые покупают картофель только здесь, оценив его вкус и качество. Основные сорта картофеля – немецкие и голландские, 12 сортов в настоящее время произрастают на испытательном участке, из них два – ранние сорта.

– Если еще несколько лет назад мы старались повысить урожайность, – говорит Александр Матвиенко, – то сегодня в приоритете для нас качество нашей продукции. Применяя полный комплекс защиты растений, внедряя технологии, получаем первосортный картофель, стараемся лидировать на рынке, расширять число клиентов.

Более того, руководство хозяйства, изучая «ниши» развивающегося спроса, думает о том, чтобы заняться переработкой сельскохозяйственного сырья. К примеру, для начала можно предложить потребителю очищенный, нарезанный картофель в вакуумной упаковке. По мнению Александра, на полках в супермаркетах должна лежать именно такая продукция. Готовым продуктом можно было бы обеспечивать столовые школ, детских садов, стационаров.

– Сейчас мы испытываем сорт «инноватор», из которого получают известное лакомство – картошку фри, – продолжает Александр Матвиенко. – Хозяйством заключен контракт с российской компанией ООО «Ви Фрай» – лидером российского рынка картофельных полуфабрикатов,­ крупным заводом по выпуску картофеля фри и картофельных долек, которая решила протести­ровать этот сорт в нашем регионе на качество и урожайность.

А еще, оказывается, в 2025 году в Казахстане планируют строить завод по производству картофеля фри и картофельных чипсов. Так что, если планы воплотятся, картофелеводам области в будущем будет куда сбывать выращенный урожай.

Добавим, что в штате товарищества трудятся 50 механизаторов и полеводов из близлежащих сел. Помимо жителей Байтерека, здесь работают земляки из Зеренды, Красного кордона. Ручной труд минимизирован, убирают урожай второго хлеба два картофелеуборочных комбайна.

#засуха #Байтерек #орошение #посевы #урожай 2023

Популярное

Все
Мужчину зажало деревом, упавшим на автомобиль в Уральске
Мечеть из прошлого: уникальная находка на  раскопках городища Орнек в Жамбылской области
НПП «Атамекен» предлагает внести поправки в законодательство касательно уголовного преследования предпринимателей
Неустойчивую погоду в Казахстане 30 июля обещают синоптики
В ЗКО зарегистрирован 21 случай бруцеллёза
Потребление наркотиков в Казахстане выросло в разы
Казахстан завоевал третью медаль на Универсиаде в Китае
Четыре человека погибло в ДТП с грузовиком в Жетысуской области (видео)
Автобус с туристами из Казахстана разбился в Турции: в МИД прокомментировали ДТП
В Шымкенте дотла сгорел склад и крыша дома (видео)
В тюрьмах ЗКО установили более 1,5 видеокамер
Сатыбалды Даулеталин: «У тюркских стран - не только общие интересы, но и вековая история»
В Астане изменились схемы движения 12 маршрутов
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
В Семее вынесли приговор педофилу за изнасилование 9-летней девочки
150 детишек, победивших онкологию и прошедших трансплантацию органов, приехали со всего Казахстана в Астану для участия во вторых республиканских Играх чемпионов
Солдат-гвардеец спас тонущего спортсмена в Астане
Легковушка перевернулась в Жетысуской области: есть пострадавший (видео)
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
В Караганде загорелась трансформаторная подстанция (видео)
По мнению участников I Международного форума медиа и туризма, СМИ играют немаловажную роль в развитии туриндустрии
Железные леди: первый авиарейс с женским экипажем состоялся в Казахстане
Стал известен хозяин авто, разъезжающего по трассе со световыми сигналами и без номеров (видео)
Военный застрелил девять детей на похоронах своего ребенка в ДР Конго
В столице заработал Центр приема граждан, одной из ключевых задач которого станет создание новой среды взаимодействия государства и граждан
Гражданин Турции пнул 4-летнюю девочку в ТРЦ в Алматинской области (видео)
Арестован гражданин Турции, пнувший маленькую девочку в ТРЦ в Алматинской области
Казахстанские предприниматели из Мангистау впервые примут участие в международном конкурсе сыров
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
Первый "умный" город Аркадаг открыли в Туркменистане
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Макрон покинул брюссельский саммит ЕС из-за непрекращающихся беспорядков во Франции

Читайте также

Время в пользу сильных
Победить и жить спокойно
Легче предупредить, чем лечить
Укротители водной стихии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]