Жаркий сезон села Байтерек

– В Зерендинском районе всего орошаемых земель 1 953,3 гектара, – говорит руководитель райотдела сельского хозяйства и земельных отношений Адильбек Сыздыкаев. – Принадлежат они девяти хозяйствам. Что касается состояния посевов зерновых и масличных культур на общей площади в 246,4 гектара, то в хорошем они находятся на 76 тысячах, удовлетворительном – на 150 тысячах. Плохие посевы выявлены на площади в 20 тысяч гектаров, погибли от жары и безводья – на 0,6 тысячи.

Жаркая погода внесла свои коррективы, в частности, ускорив процесс вегетации зерновых, тем не менее хлеборобы района ожидают получить в среднем около десяти центнеров с гектара.

У ТОО «Агро Крестьянский двор», расположенного в селе Байтерек, всего 500 га угодий, причем вся земля орошается. С 2015 года хозяйство, ежегодно расширяя объемы, возделывает картофель, а также зерновые, масличные культуры, держат в товариществе небольшие гурты КРС и лошадей. В этом году картофель – основное направление бизнеса: его здесь высадили на 200 га. В 2015-м, приобретя первую круговую оросительную систему­ и применив ее на поливе картофельных посадок, разницу почувствовали сразу: урожай второго хлеба в тот год почти утроился. Позже приобрели еще три машины, которые «ходят дож­дем» на пшеничном, ячменном и рапсовом полях.

За счет того, что такое дорогостоящее приобретение, как поливные машины, просубсидировано государством, в ТОО стараются дополнять, вводить оправдывающие себя севообороты культуры. И все бы хорошо, но развитие хозяйства сдерживает имеющий место дефицит самой воды.

По словам агронома-менеджера ТОО Александра Матвиенко, из-за нехватки воды при всем желании они могут расширить свои угодья только на 100 га. К слову, поливную воду в товариществе электронасосами качают из расположенного рядом водохранилища Подлесненского, подпитываемого талой водой.

На случай нарастания дефицита воды в ТОО задумываются о бурении собственных скважин, строительстве накопителей.

Еще один волнующий вопрос: сельские предприниматели до сих пор не могут получить субсидии от государства за внесенные удобрения, химобработку по действую­щим договорам согласно правилам, утвержденным Минсельхозом. На все заявки, отправленные через портал Gosagro.kz, приходят ответы либо подождать, либо – в бюджете нет денег… То есть вместо более или менее надежно работающего портала Qoldau.kz предложили новую и сырую платформу Gosagro, часто выдающую уведомления об ошибке, и когда она заработает нормально, никому не известно.

В селе Байтерек буквально в двух километрах от поля товариществом построено современное овощехранилище на шесть тысяч тонн хранения. Рынок сбыта – Астана и южные области республики.

Есть у ТОО «Агро Крестьянский двор» свои постоянные клиенты, которые покупают картофель только здесь, оценив его вкус и качество. Основные сорта картофеля – немецкие и голландские, 12 сортов в настоящее время произрастают на испытательном участке, из них два – ранние сорта.

– Если еще несколько лет назад мы старались повысить урожайность, – говорит Александр Матвиенко, – то сегодня в приоритете для нас качество нашей продукции. Применяя полный комплекс защиты растений, внедряя технологии, получаем первосортный картофель, стараемся лидировать на рынке, расширять число клиентов.

Более того, руководство хозяйства, изучая «ниши» развивающегося спроса, думает о том, чтобы заняться переработкой сельскохозяйственного сырья. К примеру, для начала можно предложить потребителю очищенный, нарезанный картофель в вакуумной упаковке. По мнению Александра, на полках в супермаркетах должна лежать именно такая продукция. Готовым продуктом можно было бы обеспечивать столовые школ, детских садов, стационаров.

– Сейчас мы испытываем сорт «инноватор», из которого получают известное лакомство – картошку фри, – продолжает Александр Матвиенко. – Хозяйством заключен контракт с российской компанией ООО «Ви Фрай» – лидером российского рынка картофельных полуфабрикатов,­ крупным заводом по выпуску картофеля фри и картофельных долек, которая решила протести­ровать этот сорт в нашем регионе на качество и урожайность.

А еще, оказывается, в 2025 году в Казахстане планируют строить завод по производству картофеля фри и картофельных чипсов. Так что, если планы воплотятся, картофелеводам области в будущем будет куда сбывать выращенный урожай.

Добавим, что в штате товарищества трудятся 50 механизаторов и полеводов из близлежащих сел. Помимо жителей Байтерека, здесь работают земляки из Зеренды, Красного кордона. Ручной труд минимизирован, убирают урожай второго хлеба два картофелеуборочных комбайна.