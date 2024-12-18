«Жасбүркіт» в тренде

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курсант Алишер Аскарбек, Астана

В социальной сети Instagram выступление военно-патриотического клуба «Жасбүркіт» воинской части 6654 НГ МВД РК вызвало массу восхищения и получило множество положительных комментариев от пользователей

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Четкость движений, строевая выучка и слаженность движений ребят демонстрируют высокий уровень подготовки.

Участники клуба выполняют дефиле с оружием, демонстрируя высокий уровень подготовки, синхронность движений и мастерство владения строевыми приемами. Этот фрагмент привлек особое внимание зрителей и собрал множество положительных отзывов.

– Это выступление – результат долгих тренировок, дисциплины и преданности делу. Наши ребята продемонстрировали не только навыки владения оружием, но и высокий уровень подготовки, слаженности и командного духа. Мы гордимся нашими воспитанниками, которые с каждым днем доказывают, что военно-патриотическое воспитание – это не просто слова, а настоящий путь становления молодого поколения. Благодарю всех, кто поддерживает наш клуб и следит за нашими достижениями, - сказал ветеран Национальной гвардии МВД РК – руководитель военно-патриотического клуба «Жасбүркіт» подполковник запаса Берик Мунтинов.

С 2003 года в Национальной гвардии функционирует военно-патриотическое движение «Жасбүркіт». Тогда при воинских частях были созданы первые военно-спортивные клубы для детей военнослужащих. На первых порах их было всего лишь шесть.

Ежегодно в эту работу вовлекалось все большее количество молодежи, создавались военно-патриотические классы в средних учебных заведениях.

В настоящее время воинскими частями Национальной гвардии организовано шефство над 60 школами и 3 колледжами, где функционируют 109 военно-патриотических классов «Жасбүркіт» и 1 группа детский сад. Также при воинских частях организована работа 33 спортивных военно-патриотических клубы «Жасбүркіт». Военно-патриотическое движение «Жасбүркіт» насчитывает свыше 2 500 воспитанников.  На сегодня подписаны 62 Меморандума о сотрудничестве с образовательными организациями во всех регионах страны.

Стоит отметить, что ежегодно команда «Жасбүркіт» Национальной гвардии участвует в республиканском военно-патриотическом сборе молодежи «Айбын», показывая высокие результаты.

Напомним, что ранее в ряды военно-патриотического клуба «Жасбүркіт» была принята 6-летняя чемпионка мира по джиу-джитсу Хадия Кунаева.

#Нацгвардия

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