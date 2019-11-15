«ЖасSTAR» зажигает звезды

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Рустам Алмазов

Молодые талантливые казахстанцы исполнили культовые хиты из мировых мюзиклов. 12 необыкновенных и красивых музыкальных историй увидели поклонники этого непростого сценического жанра. Площадку для демонстрации уникальных возможностей и безграничного потенциала вокалистов, хореографов, сценографов, декораторов и дизайнеров предоставил Фонд Первого Президента ­Республики Казахстан – Елбасы.

– На протяжении 10 лет фес­тиваль «ЖасSTAR» успешно выполняет свои главные задачи: создает необходимые условия для выявления талантов и обмена опытом ведущих деятелей культуры с перспективной молодежью страны, а также мотивирует участников проекта на дальнейший профессиональный рост. «ЖасSTAR» зажигает звезды, которые светят на весь мир, прославляя национальную культуру на международной арене, – подчеркнул в приветственном слове заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента РК – Елбасы Игорь Рогов.

В разные годы своим опытом и знаниями с участниками фес­тиваля «ЖасSTAR» делились сценарист и кинорежиссер Егор Кончаловский, музыкант и продюсер Байгали Серкебаев, дирижер Национального оркест­ра Парижской оперы Филипп Юи, известный художник-стилист Мохаммед Ламин, солист оркест­ра «Виртуозы Москвы» Алексей Лундин и другие. Каждый из них оставил неизгладимое впечатление на жизненном пути участников проекта. Мастер-классы, творческие лекции, тренинги и воркшопы, которые проводили известные спикеры, стали отличным подспорьем для молодых казахстанцев в реализации их новаторских идей и проектов в сфере культуры и искусства.

Министр культуры и спорта Республики Казахстан Актоты Раимкулова, от имени которой был зачитан текст поздравления, уверена, что доб­рая традиция Фонда Первого Президента помогать в развитии творческой молодежи будет продолжена и дальше. Она также добавила, что международный фестиваль «ЖасSTAR» благодаря своей ответственной миссии во многом способствует развитию искусства в стране и его популяризации за рубежом.

Основная часть праздничной программы 10-го по счету фестиваля «ЖасSTAR» была подготовлена самой творчес­кой молодежью, среди которой вокалисты, хореографы, артисты хора, декораторы, дизайнеры и сценографы. Это участники проекта разных лет, а также обладатели грантов и стипендиаты Фонда Первого Президента.

Концерт также был посвящен Году молодежи в Казахстане. Он прошел в формате Broadway musical shows. Его участники исполнили самые известные хиты из мировых мюзиклов. Зрители грандиозного шоу ностальгировали по Алма-Ате 60–70-х годов вместе с артистами мюзикла «Достар серті», сочувствовали истории печальной любви Ромео и Джульетты, отправились в Чикаго с певицей Жаркынай Ханайым, подпевали энергичной Нургуль Нугмановой с ее зажигательным исполнением Circle of Life из «Короля Льва», танцевали с веселыми ребятами из «Ла-Ла Ленда», кружились по улочкам арабского города с Аладдином, с ролью которого виртуозно справился Алибек Сурабалдинов.

Один из самых ярких номеров в этот вечер подарил ­поклонникам группы ABBA музыкальный коллектив «Кешью», спев популярную композицию Mamma mia. Однако нас­тоящим подарком для гостей юбилейного фестиваля стало внезапное появление на сцене Нагимы Ескалиевой, Айжан Нурмагамбетовой и Айгуль Бабаевой. Признанные мэтры большой сцены провели свое­образный мастер-класс для своих молодых коллег, исполнив известную песню Dancing Queen.

Завершился концерт жизнеутверждающей композицией This is me из мюзикла «Величайший шоумен» в исполнении Толганай Пазылакын.

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