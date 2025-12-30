Жайык Шарабасов назначен вице-министром просвещения РК

Кадровые назначения
148

С сентября 2023 года он занимал должность в Администрации Президента РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Шарабасов Жайык Сериккалиевич назначен на должность вице-министра просвещения РК. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РК, передает Kazpravda.kz

Жайык Шарабасов родился в 1980 году в городе Уральск Западно-Казахстанской области. Окончил Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова, Академию государственного управления при Президенте РК и Университет Уорик (Великобритания).

Трудовую деятельность начал в 2003 году в частной структуре.

В 2004-2006 гг. занимал должности и.о. главного специалиста, главного специалиста в различных отделах Департамента внутренней политики Западно-Казахстанской области.

С 2006 по 2010 гг. – и.о. главного специалиста, главный специалист Отдела анализа и информационно-пропагандистской работы Комитета по делам религий Министерства юстиции РК.

В 2010-2012 гг. работал экспертом первой категории в Комитете по делам религий.

В 2012 г. – главный эксперт Управления по связям с религиозными объединениями Агентства по делам религий РК.

В 2012-2013 гг. – главный эксперт в Министерстве экономического развития и торговли РК, позже в Министерстве экономики и бюджетного планирования РК.

В 2013-2014 гг. – руководитель Управления информационной безопасности, мобилизационной работы и гражданской обороны Министерства регионального развития РК.

В 2014-2016 гг. – заместитель директора Департамента межрегионального сотрудничества, анализа и оценки регионов Министерства национальной экономики РК.

В 2016-2017 гг. – заместитель директора, затем директор Департамента региональной политики, анализа и оценки регионов Министерства национальной экономики РК.

В 2017-2019 гг. – заместитель акима Павлодарской области.

В 2019 г. работал советником министра индустрии и инфраструктурного развития РК.

В 2019-2023 гг. – заместитель заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК.

С сентября 2023 по настоящее время занимал должность заместителя заведующего Отделом социально-экономической политики Администрации Президента РК.

#назначение #указ #вице-министр #Минпросвещения #Жайык Шарабасов

Популярное

Все
Останки еще одного солдата захоронены в родной земле
Снегопад из детских желаний
В Семее проходит выставка «Красота дома»
Последний турнир в уходящем году
Мчится поезд под названием «Жизнь»
Мелодии судьбы
Дед Мороз пришел и к ветерану
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Справедливость без барьеров: судебная реформа и отправление правосудия в 2025 году
Мир знаний для особенных детей
Лидером остается «Номад»
Нефтегазохимия: прорыв в переработке углеводородов
Сто шагов к чистоте
В сердцах поколений
И рампы негасимый свет...
Его звали Қожа
Там, где живет забота
Когда служба – общее дело
Не просто дружба, а единство
Реконструкция аэропорта завершена
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
«Я казах от земли...»
Важный выбор студентов
Информация о досрочной выплате январских пенсий в декабре – фейк
Путин встретился с первым президентом Казахстана Назарбаевым
Мастер высокого напряжения: 37 лет верности свету
Плац-концерт прошел в честь юбилея Бауыржана Момышулы
Вторая жизнь пластика
Новоселье под Новый год
Набрал штрафов почти на миллион!
Труд – это шанс на новую жизнь
Более 50 новых миллиардеров появилось в 2025 году благодаря созданию ИИ
Лист ожидания – шанс на спасение
Время перезагрузки: каким будет год огненной лошади
Турнир высокого уровня
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Президент Ирана прибыл в Акорду
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе

Читайте также

Зампреда АРРФР освободили от должности
Замминистра обороны освободили от должности
Ростислав Коняшкин назначен первым вице-министром ИИ и цифр…
Токаев произвел кадровое назначение в АП

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]