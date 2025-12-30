С сентября 2023 года он занимал должность в Администрации Президента РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Шарабасов Жайык Сериккалиевич назначен на должность вице-министра просвещения РК. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РК, передает Kazpravda.kz

Жайык Шарабасов родился в 1980 году в городе Уральск Западно-Казахстанской области. Окончил Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова, Академию государственного управления при Президенте РК и Университет Уорик (Великобритания).

Трудовую деятельность начал в 2003 году в частной структуре.

В 2004-2006 гг. занимал должности и.о. главного специалиста, главного специалиста в различных отделах Департамента внутренней политики Западно-Казахстанской области.

С 2006 по 2010 гг. – и.о. главного специалиста, главный специалист Отдела анализа и информационно-пропагандистской работы Комитета по делам религий Министерства юстиции РК.

В 2010-2012 гг. работал экспертом первой категории в Комитете по делам религий.

В 2012 г. – главный эксперт Управления по связям с религиозными объединениями Агентства по делам религий РК.

В 2012-2013 гг. – главный эксперт в Министерстве экономического развития и торговли РК, позже в Министерстве экономики и бюджетного планирования РК.

В 2013-2014 гг. – руководитель Управления информационной безопасности, мобилизационной работы и гражданской обороны Министерства регионального развития РК.

В 2014-2016 гг. – заместитель директора Департамента межрегионального сотрудничества, анализа и оценки регионов Министерства национальной экономики РК.

В 2016-2017 гг. – заместитель директора, затем директор Департамента региональной политики, анализа и оценки регионов Министерства национальной экономики РК.

В 2017-2019 гг. – заместитель акима Павлодарской области.

В 2019 г. работал советником министра индустрии и инфраструктурного развития РК.

В 2019-2023 гг. – заместитель заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК.

С сентября 2023 по настоящее время занимал должность заместителя заведующего Отделом социально-экономической политики Администрации Президента РК.