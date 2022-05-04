Ждем побед от наших атлетов

Торжественная церемония открытия летних Сурдлимпийских игр состоялась в бразильском городе Кашиас-ду-Сул.

В масштабных мировых соревнованиях принимают участие 3 500 спортсменов из ста стран по 21 виду спорта. Казахстан представляют 65 спортсменов с поражением слуха по девяти видам спорта: настольному теннису, плаванию, каратэ, таэквандо, дзюдо, легкой атлетике, греко-римской и вольной борьбе, а также бадминтону. Флаг нашей страны на Играх поднял чемпион XIII Сурдлимпийских игр в Самсуне (Турция), призер чемпионата мира и многих международных турниров таэк­вондист Аян Абдраш.

– Это большая честь для меня нести флаг страны на таком крупном международном турнире. К Сурдлимпийским играм готовился с максимальной самоотдачей. Приложу все усилия, чтобы оправдать возложенные на меня надежды, – подчеркнул Аян.

Мы верим, что наши спортсмены успешно выступят на XXIV Сурдлимпийских играх, отметил заместитель председателя комитета по делам спорта и физической культуры РК Бекболат Байжанов.

– Это уже шестые летние Сурд­лимпийские игры для сборной Казахстана. Отечественные спорт­смены занимали призовые места на предыдущих соревнованиях, и мы надеемся, что и в этот раз наша сборная покажет достойный результат. Приглашаем всех казахстанцев поболеть за наших атлетов, – сказал Бекболат Кусутинович.

Кстати, в целях поддержки сурдлимпийских видов спорта размер финансового вознаграж­дения со стороны государства был приравнен к Олимпийским и Паралимпийским играм. Это означает, что спортсмен, занявший первое место в соревнованиях, получит 250 000 долларов США. За второе место полагается 150 000 долларов, третье – 75 000, четвертое – 30 000, пятое – 10 000 и шестое – 5 000. Состязания продлятся до 15 мая.

Отметим, что на предыдущих Сурдлимпийских играх в турецком Самсуне казахстанские спортсмены выступали в восьми видах спорта (вольная и греко-римская борьба, дзюдо, таэквондо, каратэ, плавание, легкая атлетика, настольный теннис). Тогда национальная сборная нашей страны заняла 25-е общекомандное место, завоевав одну золотую, одну серебряную и пять бронзовых медалей.