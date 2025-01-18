Железнодорожные грузоперевозки между РК и КНР достигли исторического максимума

Основными экспортными грузами являются железная и цветная руда, черные и цветные металлы, передает Kazpravda.kz

Фото: Қазақстан теміржолшысы

По итогам 2024 года объём перевозок грузов железнодорожным транспортом между Казахстаном и Китаем превысил 32 млн тонн грузов, что является историческим максимумом.

Об этом сообщили в комитете железнодорожного и водного транспорта министерства транспорта РК. Так, казахстанский экспорт увеличился на 1 млн тонн, и составил 13,7 млн тонн.

Основными экспортными грузами являются железная и цветная руда, черные и цветные металлы, зерновые грузы.

Импорт вырос на 5%, а транзитные перевозки через Казахстан увеличились на 19% и составили 15,3 млн тонн.

Транзит в контейнерах на Европу вырос на 43%.

Напомним, что важным фактором роста стало открытие казахстанского терминала в Международном сухом порту Сиань.

В 2024 году через данный терминал и порт Актау прошло более 300 контейнерных поездов, что в 30 раз больше, чем в 2023 году.