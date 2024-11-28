Железные дороги на юге Великобритании парализованы из-за шторма

На юге Великобритании работа транспортной системы была остановлена из-за шторма «Коналл», который принес до 40 мм осадков за одну ночь

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Как сообщает издание The Guardian, метеорологическое бюро королевства предупредило о задержках на дорогах и возможных отключениях электроэнергии для Лондона и районов Эссекса, Кента, Суррея и Западного Сассекса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

В среду утром не было поездов между Аскотом в Беркшире и Олдершотом в Хэмпшире, а часть линии была заблокирована на острове Уайт. Также были перебои в движении поездов по сетям Thameslink, Gatwick Express и Southern.

Страна всё еще страдает от наводнений после прошлого шторма «Берт», который затопил более 500 домов и предприятий в Англии и Уэльсе.

Ранее, 24 ноября, три человека погибли из-за шторма «Берт» в Великобритании. По данным полиции Хэмпшира, 60-летний мужчина погиб после того, как дерево врезалось в его машину на трассе недалеко от Винчестера. Еще одной жертвой стихии стал 34-летний мужчина из Западного Йоркшира, который не справился с управлением на обледеневшей и занесенной снегом дороге. В Нортгемптоншире один человек также погиб в ДТП.