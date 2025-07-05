Жемчужина культурного наследия

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Национальный день домбры, учрежденный в 2018 году, отмечается в первое воскресенье июля. Праздник уже стал одним из любимых у казахстанцев. Он был учреж­ден в целях консолидации общества вокруг идеи национальной культуры.

фото из архива "КП"

Как отмечает Президент Касым-Жомарт Токаев, невозможно представить самобытную культуру и искусство нашего народа без домбры. «Мы гордимся тем, что наш национальный музыкальный инструмент является культурным наследием, признанным мировым сообществом. Беречь и передавать от отца к сыну это бесценное достояние – священная обязанность каждого из нас», – подчеркивает Глава государства, говоря о роли домбры в духовной жизни каждого казахстанца.

Домбра по праву является одним из семи национальных сокровищ Казах­стана. В 2007 году отечественные ученые определили семь уникальных культурных явлений, оказавших большое влияние на развитие и становление страны и ее народа. В этот список вошли домбра, наскальные рисунки урочища Тамгалы, мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, наскальные мечети Мангистау, казахская юрта, монумент «Байтерек», иссыкский «Золотой человек».

В этом году, как и во все предыдущие, Национальный день домбры будет отмечаться по всей республике с большим размахом. Праздничные мероприятия уже начались. Так, в Талдыкоргане был установлен очередной рекорд: пять тысяч домбристов из числа маститых музыкантов, студентов, школьников и просто любителей исполнили известные кюи Бактыбая и «Ерке сылқым» Абдимомына Желдыбаева. «Домбра – драгоценное наследие» – в Петропавловс­ке под таким названием в Областной библио­теке им. Сабита Муканова прошел литературно-музыкальный вечер.

Но основные торжества будут 6 июля. В Астане праздничные мероприятия пройдут на мосту «Атырау» и в Цент­ральном парке. Продолжение праздничной концертной программы состоится на сцене Амфитеатра. На площади монумента «Қазақ елі» запланирован молодежный концерт Jastar Energy. А на стадионе «Астана-Арена» пройдет праздничный open air концерт с участием звезд отечественной эстрады.

В Алматы ждут традиционную праздничную программу перед Дворцом Рес­публики на площади Абая с участием Розы Рымбаевой, Айгуль Улкенбаевой, Айгуль Косановой, Мейрамбека Беспае­ва, Асылбека Енсепова, а также групп «Қоңыр» и Ulytau, фольклорно-этнографического ансамбля «Сазген Сазы», артистов театра традиционного искусства «Алатау». И, конечно, жители и гости Алматы смогут насладиться звучанием домбры, услышать любимые кюи, терме, народные песни.

В Усть-Каменогорске праздничные мероприятия начнутся в Парке им. Касыма Кайсенова. Гостей ждут выставка ремесел, кюй-тартыс – музыкальное состязание домбристов, конкурс «Восточные сувениры» и мастер-классы. А Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-заповедник проведет масштабную культурную акцию «Күмбірле, домбыра!». Своеобразной кульминацией праздника станет вечерний челлендж «Играем кюй вмес­те!» – на одной сцене объединятся профессиональные музыканты и любители.

Эти и другие праздничные мероприя­тия к Национальному дню домбры, которые пройдут во всех уголках нашей большой страны, станут для казахстанцев еще одним объединяющим фактором вокруг богатого культурного наследия нашего народа.

(Материалы, посвященные Национальному дню домбры, читайте на 4-й странице)

#культура #наследие #домбра #День домбры

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