67-летняя женщина, отравившаяся после обработки квартиры от клопов, скончалась в Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на городское управление общественного здоровья.
"Вчера не приходя в сознание скончалась пациентка 1952 года рождения, доставленная в больницу скорой неотложной помощи с отравлением средством для выведения насекомых. Все это время она находилась в крайне тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких, в коме. Смерть наступила от остановки сердца. Врачами были проведены все реанимационные мероприятия, однако безуспешно", – говорится в сообщении.
Напомним, 1 декабря текущего года женщина и ее сын (1987 г.р.) были доставлены в Городскую больницу скорой неотложной помощи в тяжелом состоянии с интоксикацией, жалобами на головные боли, головокружением, слабостью в конечностях, тошнотой, двоением в глазах, повышением давления, развитием церебральной и дыхательной недостаточности. Обоим был выставлен диагноз: "Ингаляционное отравление тяжелой степени тяжести средством для выведения от насекомых".
12 декабря, не приходя в сознание, от остановки сердца скончался мужчина 1987 года рождения.
