Женщина продала малыша за 200 тыс. тенге и комплект сережек в ЮКО

Закон и Порядок
Ме
В Южно-Казахстанской области 29-летняя мать четверых детей отдала новорожденного жительнице Жанаозена за 200 тысяч тенге и комплект сережек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Южно-Казахстанской области.

Как сообщается, прокуратура Абайского района провела проверку в одной из школ Шымкента, в ходе которой были выявлены факты длительного отсутствия на занятиях троих школьников 2003, 2004 и 2006 г.р.

"В связи с чем, сотрудникам ИДН было поручено установить место жительства родителей и выявить причину непосещения детьми школы", – говорится в официальном сообщении ведомства.

Дети пояснили, что ухаживали за новорожденным. Однако, в доме сотрудники ИДН маленького ребенка не нашли.
На вопрос о местонахождении трехмесячного малыша, женщина ответила, что продала его жительнице Жанаозена за 200 тысяч тенге и комплект сережек.

Популярное

Все
Наш моральный долг — помнить жертв политических репрессий: Токаев обратился к казахстанцам
LRT в Астане перевёз один миллион пассажиров
Казахстанцев предупредили о грозах, граде и экстремальной жаре
Театру имени Максима Горького присвоят национальный статус: коллектив выразил благодарность Президенту
В Алматы возложили цветы к памятнику жертв политических репрессий
Работник погиб из-за вывала породы на Артемьевской шахте
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Экспорт растёт, цены повышаются: что происходит с бараниной в Казахстане
В мангистауских степях спасли туристов из Великобритании
Дорогу на обходе Астаны закроют на ремонт до 15 июня
Полицейских робот-собак внедрили для обеспечения безопасности в Актау
Кто попадет под амнистию в Казахстане разъяснили в МВД
Массовые беспорядки охватили Францию после финала Лиги чемпионов
В Казахстане запускают цифровизацию багажных перевозок на железной дороге
В Костанайской области прошли масштабные учения по тушению пожаров
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
ИИ-решения для казахского языка
«Елимай» заряжен на победу
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
Свыше ста представителей бизнеса, госорганов и экспертов обсудили Налоговый Кодекс
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
Как снизить платежи через рефинансирование кредитов в Казахстане
В Актюбинской области число сел, отказавшихся от алкоголя, достигло 40
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Сердце Прометея
На квартире в Павлодаре нашли более 100 сим-карт
Юбилей Олжаса Сулейменова отметили на международном форуме в Алматы
Казахстан и Россия: литературный диалог
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию
Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане
Путь Алатау от бетона к экосистеме «Процветания» и статусу первого регенеративного города ЦА
От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации
Объявлены победители 79-го Каннского кинофестиваля
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год

Читайте также

Кто попадет под амнистию в Казахстане разъяснили в МВД
Полицейских робот-собак внедрили для обеспечения безопаснос…
Крупный инвестпроект пытались сорвать в Акмолинской области
Масштабную административную амнистию впервые проведут в Каз…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]