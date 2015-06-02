Женщина продала малыша за 200 тыс. тенге и комплект сережек в ЮКО

В Южно-Казахстанской области 29-летняя мать четверых детей отдала новорожденного жительнице Жанаозена за 200 тысяч тенге и комплект сережек, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Южно-Казахстанской области.
Как сообщается, прокуратура Абайского района провела проверку в одной из школ Шымкента, в ходе которой были выявлены факты длительного отсутствия на занятиях троих школьников 2003, 2004 и 2006 г.р.
"В связи с чем, сотрудникам ИДН было поручено установить место жительства родителей и выявить причину непосещения детьми школы", – говорится в официальном сообщении ведомства.
Дети пояснили, что ухаживали за новорожденным. Однако, в доме сотрудники ИДН маленького ребенка не нашли.
На вопрос о местонахождении трехмесячного малыша, женщина ответила, что продала его жительнице Жанаозена за 200 тысяч тенге и комплект сережек.