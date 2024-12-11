Впервые женщина стала командиром авианосца Queen Elizabeth в британских ВМС

Queen Elizabeth и аналогичный по конструкции авианосец Prince of Wales рассчитаны на то, чтобы нести на борту по 36 истребителей F-35В с вертикальной посадкой и по 4 вертолета, но в случае необходимости способны принять примерно по 70 истребителей

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Офицер ВМС Соединенного Королевства Клэр Томпсон назначена командиром британского авианосца Queen Elizabeth, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Впервые в истории флота страны командование таким кораблем поручено женщине, сообщило издание UK Defence Journal.

По его данным, Томпсон награждена Орденом Британской империи за значительный вклад в глобальные операции королевского флота. Под ее командованием экипаж фрегата типа 23 Montrose провел ряд успешных операций по пресечению оборота наркотиков и перехвату нелегальных поставок оружия.

Томпсон, пришедшая на флот в 2005 году, принимала участие в различных миссиях с развертыванием сил ВМС, в том числе в Южной Атлантике, Средиземноморье, Балтийском море и Карибском бассейне.

Queen Elizabeth и аналогичный по конструкции авианосец Prince of Wales рассчитаны на то, чтобы нести на борту по 36 истребителей F-35В с вертикальной посадкой и по 4 вертолета, однако в случае необходимости способны принять примерно по 70 истребителей. Оба корабля, которые обошлись бюджету почти в $10 млрд, неоднократно проходили дорогостоящий ремонт из-за частых поломок.