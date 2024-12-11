Впервые женщина стала командиром авианосца Queen Elizabeth в британских ВМС

В мире
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Queen Elizabeth и аналогичный по конструкции авианосец Prince of Wales рассчитаны на то, чтобы нести на борту по 36 истребителей F-35В с вертикальной посадкой и по 4 вертолета, но в случае необходимости способны принять примерно по 70 истребителей

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Офицер ВМС Соединенного Королевства Клэр Томпсон назначена командиром британского авианосца Queen Elizabeth, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Впервые в истории флота страны командование таким кораблем поручено женщине, сообщило издание UK Defence Journal.

По его данным, Томпсон награждена Орденом Британской империи за значительный вклад в глобальные операции королевского флота. Под ее командованием экипаж фрегата типа 23 Montrose провел ряд успешных операций по пресечению оборота наркотиков и перехвату нелегальных поставок оружия.

Томпсон, пришедшая на флот в 2005 году, принимала участие в различных миссиях с развертыванием сил ВМС, в том числе в Южной Атлантике, Средиземноморье, Балтийском море и Карибском бассейне.

Queen Elizabeth и аналогичный по конструкции авианосец Prince of Wales рассчитаны на то, чтобы нести на борту по 36 истребителей F-35В с вертикальной посадкой и по 4 вертолета, однако в случае необходимости способны принять примерно по 70 истребителей. Оба корабля, которые обошлись бюджету почти в $10 млрд, неоднократно проходили дорогостоящий ремонт из-за частых поломок.

 

 

#Великобритания #женщина #ВМС #авианосец

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