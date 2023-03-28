Женщина-трансгендер устроила стрельбу в приходской школе США

Стрельбу в приходской школе в американском штате Нэшвилл устроила женщина-трансгендер, рассказал шеф городской полиции Джон Дрейк. В результате происшествия в США погибли трое девятилетних детей и трое преподавателей, которым было около 60 лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

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Джон Дрейк дал понять, что следствие в качестве одной из версий отрабатывает мотивы, связанные со сменой 28-летней Одри Хейл гендерной идентичности.

Сотрудники полиции, по словам шефа городской полиции, прибыли на место происшествия спустя 14 минут и немедленно вступили в бой с преступницей, вооруженной двумя автоматическими винтовками и пистолетом. Стражам порядка удалось ликвидировать злоумышленницу.

Жертвами стрельбы стали трое девятилетних детей и трое работников школы, которым было около 60 лет.

Дрейк рассказал, что полиция обыскала дом в Нэшвилле, где Хейл жила вместе с родителями, и нашла подробные планы школы, где преступница в свое время училась. Следствие также изучает оставленные ею записи в поисках мотивов нападения, добавил он.

По сообщениям СМИ, Хейл в социальных сетях идентифицировала себя как мужчина.