Женщина в США угнала такси в попытке успеть на авиарейс

Фото: vsegda-pomnim.com

27-летняя Неуша Афками заказала сервис Uber, чтобы добраться до аэропорта. Опаздывавшая на рейс девушка вела себя нервно и жаловалась, что таксист едет слишком медленно.

Внезапно Афками выхватила у водителя телефон и выбросила его в окно, мужчине пришлось остановиться и выйти из машины. Нарушительница воспользовалась этим и уехала.

Позже сотрудники службы безопасности аэропорта обнаружили угнанный автомобиль Uber на парковке у терминала.

При этом в самолет Афками так и не попала: полиция задержала ее перед посадкой. Выяснилось, что пассажирка похитила бумажник таксиста и расплатилась в авиагавани его кредитной картой. Всего девушка потратила около 120 долларов.

По данным источника, Афками предъявили обвинение в несанкционированном использовании автомобиля.