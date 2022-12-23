Женщину сбили насмерть в Экибастузе

59-летняя горожанка от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Фото: polisia.kz

Пешеход погибла в результате ДТП в Павлодарской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Сегодня, 23 декабря, в 10.45 водитель, управляя автомашиной ВАЗ-217030, двигаясь по улице К.Нуралина в Экибастузе, совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте", - проинформировали в полиции.

В результате ДТП, 59-летняя горожанка от полученных травм скончалась на месте происшествия.

По данному факту проводится проверка. Автомашина водворена на специализированную штрафстоянку. Назначены соответствующие экспертизы.