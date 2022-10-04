Женская сборная Казахстана стала чемпионом мира в боевом развертывании

Сегодня в городе Самарканде (Узбекистан) в рамках VII чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту женская сборная Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана стала чемпионом мира в боевом развертывании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

4 женских команды боролись за первенство в боевом развертывании. Этот командный вид пожарно-спасательного спорта имитирует действия огнеборцев при прибытии на пожар. Суть этой дисциплины – в быстром и правильном прокладывании магистральной рукавной линии и «поражении» мишени струей воды. Мишень считается пораженной после заполнения емкости 10 литрами воды через отверстие в центре мишени.

Состязания среди женских команд завершились победой сборной Казахстана с результатом 27,16 секунды.

2-ое место завоевала команда России, на 3-ем месте – сборные Беларуси и Узбекистана.

Напомним, 1 октября в Самарканде стартовали XVII чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту среди мужчин и VII чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту.

Пожарно-прикладной спорт – одна из составляющих боевой подготовки личного состава пожарных. Он направлен на совершенствование навыков пожарных, их умения действовать в экстремальных ситуациях и в целом способствует физическому развитию сотрудников. Кроме того, спортсмены должны обладать скоростью, гибкостью, выносливостью и силой. Этими навыками и владеют спортсмены сборной Казахстана.