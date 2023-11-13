Женское дело

На юге насчитывается около 1 млн 200 тыс. женщин, это чуть меньше половины от общей чис­ленности населения региона. В Туркестанской области высокий уровень демографического роста. Каждый пятый ребенок республики рождается именно здесь. За девять месяцев текущего года на свет появились 41 233 малыша.

В регионе насчитывается более 177 тыс. многодетных матерей. Ежегодно растет число обладательниц нагрудных знаков «Алтын алқа» и «Күміс алқа». Но это вовсе не значит, что женщины предпочитают сидеть дома.

Кроме воспитания детей, женщины все чаще проявляют экономическую активность, не желая ограничиваться только домашними заботами. Есть целый ряд программ, помогающих им получить профессию, найти работу и создать свое маленькое дело, позволяющее и трудиться, и заниматься детишками.

По информации заместителя руководителя областного управления занятости и социальных программ Турара ­Кудайбергенова, в 2023-м мерами занятости в рамках реализации Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы охвачены 97 686 человек, из которых 50 450 – женщины, или 51,6%. На постоянные рабочие места направлены 15 664 женщины.

Субсидированные временные рабочие места получили 18 923 женщины. В рамках проекта «Бизнес бастау» на обучение основам предпринимательства направлены 21 708 человек, в том числе 12 660 женщин. Грант предоставлен 1 687 гражданам, в том числе 977 женщинам.

242 женщины направлены на краткосрочное профессиональное обучение, 1 984 – на рабочие места по запросу платформы enbek.kz.

Все эти меры направлены на снижение женской безработицы, уровень которой в регионе еще существенно выше, чем среди мужчин. Согласно статисти­ческим данным, по итогам второго квартала 2023 года общий уровень безработицы в области составил 5%, среди женщин этот показатель равен 5,8%.

На совещании члены секторов, сформированных из членов комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме Туркестанской облас­ти, рассказали о проводимой работе и высказали предложения.

Итогом заседания стало принятие комплекса мер по совершенствованию деятельности комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме Туркестанской области. Утверждены новые подходы и регламент работы, направленные на взаимодействие с гражданским обществом при решении сложных социальных проблем, обеспечению женщин работой, профессиональным обучением и переобучением.