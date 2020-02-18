​Жилье для врача

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Евгения Ермакова, Костанай

Новые квартиры в новых домах, построенных в микрорайоне «Юбилейный», приобрели врачи Костаная. Как рассказывают сами новоселы, у каждого было право выбрать себе квартиру в одном из предлагаемых зданий, по количеству комнат в зависимости от платежеспособности.

Асем Тасмухамбетова – одна из первых, кто подал заявку на покупку квартиры в ипотеку на 20 лет в рамках соглашения акимата Костанайской области и Казахстанской ипотечной компании. Таким образом, власти решают вопрос с обеспечением жильем медицинских работников города. Ведь они, в отличие от тех, кто уезжает работать в сельскую местность, не получают подъемных.

– Подала заявку в конце ноября, – рассказала заведующая отделением профилактики поликлиники № 1 Костаная Асем Тасмухамбетова. – И вот уже ключи получаю. Считаю, что предложены хорошие условия: без первоначального взноса на 20 лет и при маленьком проценте. Это не кот в мешке, ведь мы выбирали планировку, видели квартиру на картинке.

Асем рассказала, что она первой в поликлинике подала заявку. Сегодня процедуру оформления проходят еще три ее коллеги. В управлении здравоохранения области отметили, что 10 из 25 новоселов – молодые специалисты, которые только в 2019 году прибыли в область. И еще одна хорошая новость: до конца февраля ключи от квартир в рамках соглашения с КИК вручат еще 29 мед­работникам. В свою очередь аким Костанайской области Архимед Мухамбетов отметил, что в 2020 году по этой схеме планируют обеспечить жильем около 200 врачей. 

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