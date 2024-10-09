Жилье – молодым: очередной этап ипотечной программы «Алатау жастары» стартовал в Алматинской области

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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Цель ипотечной программы «Алатау жастары» – дать возможность молодым семьям получить льготные займы для покупки жилья. Инициаторы проекта – акимат области совместно с «Отбасы банком».

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Претенденты на участие в программе должны иметь трудовой стаж не менее года, подтвержденный пенсионными отчислениями. В числе других обязательных условий – возраст до 35 лет, отсутствие недвижимости у кандидата и членов его семьи.

Прием заявок завершится 15 октября, после чего специальная комиссия отберет участников программы согласно набранным баллам, количество которых зависит от профессии кандидата, его семейного и трудового стажа, наличия детей. Затем каждый участник программы должен будет пройти процедуру оценки платежеспособности и самостоя­тельно найти жилье на рынке недвижимости.

Максимальная сумма банковского займа составит 18 млн тенге. В случае если приобретаемая квартира или дом стоит дороже, то разницу можно оплатить из собственных средств. Первоначальный взнос – 10% от стоимости покупаемого жилья. Ставка по кредиту – 6% годовых, максимальный срок займа – 19 лет.

#жилье #Алматинская область #ипотека #молодежь

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