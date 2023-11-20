Жилье станет доступней

На обсуждение депутатов в первом чтении вносятся законодательные поправки по вопросам реформирования жилищной политики. Законопроект разработан в соответствии с поручением Главы государства о необходимости решения воп­роса доступности жилья для граждан. В этих целях предлагается создать полноценный институт развития «Отбасы банк», который будет осуществлять централизованный учет и распределение жилья. Преду­сматривается также введение нормы об обеспечении жильем не позднее одного года семей погибших при исполнении государственных обязанностей, воинской службы и охраны правопорядка, а также при спасении человеческой жизни.

В проект повестки пленарного заседания включены также законопроекты о ратификации ряда международных документов и внесении изменений в Устав ОДКБ и Договор о ЕАЭС.

Депутатам также предстоит определить срок подготовки заключения по новому законопроекту по вопросам гражданской защиты.