Жилье станет доступней Свежий выпуск 20 ноября 2023 г. 1:05 81 Маулен Кожа Под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова состоялось заседание бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания. фото из архива "КП" На обсуждение депутатов в первом чтении вносятся законодательные поправки по вопросам реформирования жилищной политики. Законопроект разработан в соответствии с поручением Главы государства о необходимости решения вопроса доступности жилья для граждан. В этих целях предлагается создать полноценный институт развития «Отбасы банк», который будет осуществлять централизованный учет и распределение жилья. Предусматривается также введение нормы об обеспечении жильем не позднее одного года семей погибших при исполнении государственных обязанностей, воинской службы и охраны правопорядка, а также при спасении человеческой жизни. В проект повестки пленарного заседания включены также законопроекты о ратификации ряда международных документов и внесении изменений в Устав ОДКБ и Договор о ЕАЭС. Депутатам также предстоит определить срок подготовки заключения по новому законопроекту по вопросам гражданской защиты. #мажилис #поправки #жилье