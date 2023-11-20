Жилье станет доступней

Свежий выпуск
81
Маулен Кожа

Под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова состоялось заседание бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания.

фото из архива "КП"

На обсуждение депутатов в первом чтении вносятся законодательные поправки по вопросам реформирования жилищной политики. Законопроект разработан в соответствии с поручением Главы государства о необходимости решения воп­роса доступности жилья для граждан. В этих целях предлагается создать полноценный институт развития «Отбасы банк», который будет осуществлять централизованный учет и распределение жилья. Преду­сматривается также введение нормы об обеспечении жильем не позднее одного года семей погибших при исполнении государственных обязанностей, воинской службы и охраны правопорядка, а также при спасении человеческой жизни.

В проект повестки пленарного заседания включены также законопроекты о ратификации ряда международных документов и внесении изменений в Устав ОДКБ и Договор о ЕАЭС.

Депутатам также предстоит определить срок подготовки заключения по новому законопроекту по вопросам гражданской защиты.

#мажилис #поправки #жилье

Популярное

Все
В Атырау впервые провели открытое первенство по кокпару
Осталось дать последний бой
Три домашние победы
В Таразе участковый инспектор полиции спас из пожара ребенка
Социальные расходы – инвестиции в развитие нации
Щедрая Беларусь, вкусная Беларусь
Язык единства
Хотели гранты и квартиры
Ресурс для будущих рекордов
Метро нельзя достроить, но можно полюбить
Жилье станет доступней
Их было только двадцать восемь…
Реконструкция, ремонт и стройка
Новые возможности
Наш ответ Бродвею
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
Тайны монетного двора
«Человеческое лицо» в реформе школы
Есть 12-я лицензия!
Даулет Турлыханов – герой своего времени
На служебном авто развозил наркотики работник предприятия в СКО
Мечты Ильдара и Ильнара
Что они там курят?
В Казахстане появятся медсестры – доктора наук
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Дело Бишимбаева: в полиции сделали заявление по видеозаписям из ресторана
Арестован директор "Гастро-центра" по делу об убийстве жены Бишимбаева
В прокат вышел экшен-фильм «Burkit – отряд специального назначения»
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Сборная Казахстана обыграла Сан-Марино
Легковушка влетела под грузовик в Актобе: погибли 2 человека
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Более 180 тысячами тонн овощей запаслись СПК
Мошенничество на 10 млн тенге: бывшего замглавы УБОП осудили в Павлодаре
Страны Персидского залива одобрили “арабский шенген”
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Один день из жизни страны
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Сколько этносов проживает в Казахстане
В Казахстане посчитали население
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Общайтесь и не стесняйтесь!
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев

Читайте также

Новые возможности
Реконструкция, ремонт и стройка
Нас стало больше!
Оживить экономику

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]