На расширенном заседании Правительства в январе Глава государства отметил, что за минувший год в республике в сфере жилищного строительства достигнут рекорд­ный показатель – сдано 19 млн кв. м жилья. При этом, как было отмечено, важно не увлекаться объемами, а сосредоточиться на повышении дос­тупности и качестве квартир.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В связи с этим вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов на коллегии ведомства сообщил, что по итогам прошлого года на стимулирование жилищного строительства было направлено около 893,5 млрд тенге. По ипотечной программе «Наурыз», составляющей 202,8 млрд тенге, выдано 7,7 тыс. займов. Нынче по ней планируется предоставить 8 тыс. займов на сумму 200 млрд тенге.

В рамках Года рабочих профессий для обеспечения жильем рабочих с 17 марта запущена жилищная программа «Наурыз жұмқер». Первоначальный взнос по ней составит 10%. Планируется выдать 2,4 тыс. займов на сумму 72 млрд тенге.

В этом году за счет государственных инвестиций для обеспечения арендным жильем социаль­но уязвимых слоев населения планируется приоб­рести свыше 5 тыс. квартир на сумму 71,9 млрд тенге. Эти средства предусмотрены в республиканском бюджете. Кроме того, за счет выпуска государственных ценных бумаг акиматами запланировано строительство и приобретение 10 тыс. кредитных квартир на сумму 118,3 млрд тенге.

Благодаря возвратным средствам «Отбасы банка» предусмот­рено предоставление 3,4 тыс. займов гражданам, очередникам на льготную ипотеку в сумме 40,6 млрд тенге по ставкам 2 и 5% годовых. По субсидированию аренды жилья за прошлый год выплаты наз­начены 10,5 тыс. граждан на общую сумму 9,6 млрд тенге. Нынче для выплат субсидий на аренд­ное жилье 12 тыс. граждан из республиканского бюджета выделено 5 млрд тенге.

В 2024 году акиматами выплачено 0,6 млрд тенге из местных бюджетов для снижения расходов на коммунальные услуги 17 тыс. малообеспеченных граж­дан. Дополнительно по итогам прошлого года местными исполнительными органами на покрытие части первоначального взноса по льготным ипотечным жилищным займам выдано около 2,3 тыс. жилищных сертификатов на общую сумму 2,6 млрд тенге. В текущем году планируется выдать 3,9 тыс. жилищных сертификатов на общую сумму 4,8 млрд тенге.

В целом жилищный фонд страны составляет более 57 тыс. многоквартирных жилых домов, из них в удовлетворительном состоянии находятся 35,8 тыс. (62,8%). Требуют капитального ремонта 17,7 тыс. (31%), признаны устаревшими 2,8 тыс. (4,9%), аварийными – 791 дом (1,3%).

В прошлом году за счет бюджетного кредита проведен капитальный ремонт 231 многоэтаж­ного дома на сумму 13,8 млрд тенге. К 2029-му планируется обеспечить жильем собственников 40 тыс. аварийных и ветхих домов.

По итогам 2024-го снесено 82 аварийных дома (план – 128 домов), в текущем году планируется снести 193 здания. До конца 2026-го предусмотрено завершение строительства 42 проб­лемных объектов в 10 регионах.

В настоящее время отраслевое министерство подготовило перечень мер, направленных на повышение привлекательности долевого участия в строительстве.

Чтобы не допустить возникновения новых проблемных объектов, выработаны меры по усилению госрегулирования в данной сфере, направленные в том числе на запрет заключения предварительных договоров, увеличение штрафных санкций за незаконное привлечение денег дольщиков, запрет рекламы без разрешения единого оператора.

Эти меры предусмотрены в законопроекте о совершенствовании долевого участия в жилищном строительстве, который находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента. Его планируется принять до конца текущего года.