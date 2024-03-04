Жильем брать!

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Андрей Кратенко

Более шестисот жителей Северо-Казахстанской области обратились к представителям власти в Единый день приема граждан по различным вопросам, но большая часть из них касалась жилья и дач.

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Так, например, представители дачного общества «Тихая роща» пожаловались на засыпанную снегом дорогу. Жительницы микрорайона «Солнечный» Лидия Бурма и Лилия Татымова задали вопросы относительно строительства детской площадки. В поселке, которому более сорока лет, насчитывается 540 домов, но ни детской площадки, ни сквера, ни места отдыха до сих пор нет. Зато есть острая проблема с подачей воды. Поливать огороды приходится ночью.

Руководители госорганов отвечали, разъясняли, консультировали, давали конкретные поручения.

Проблемы в жилищной сфере обсудили также участники заседания областного общественного совета. Указывалось, например, что 184 лифта эксплуатируются со сроком работы более 25 лет, а срочной замены требуют 89 подъемных механизмов. Цена одного лифта в среднем составляет 23 млн тенге.

Поставлена задача уменьшить долю домов, требующих капитального ремонта, чтобы достичь в этом отношении среднего рес­публиканского уровня – 31% (в Северо-Казахстанской облас­ти – 49%). Для этого придется ежегодно ремонтировать не менее 20 домов. В связи с этим управление ЖКХ предполагает провести техническое обследование зданий, сформировать очередность по ремонту, а также составить перечень лифтов, подлежащих замене.

Для сведения: в Северо-Казахстанской области имеется 1 897 многоквартирных жилых домов, из них 50 аварийных и 279 ветхих, в основном в Петропавловске. По категории «граж­дане РК, чье жилье признано аварийным» в очереди стоят 211 человек.

В регионе утверждена Дорожная карта по обеспечению новым жильем до 2029 года собственников жилья путем сноса аварийных и ветхих домостроений. Согласно этой карте новым жильем планируется обеспечить 569 человек.

Из-за массового сноса аварийных и ветхих домов в городе все больше становится бездомных собак. Люди переезжают в благоустроенные квартиры, а животных оставляют, дескать, вы – не наша ответственность.

Городские власти не устают напоминать, что это не так, что нужно быть ответственными за тех, кого приручили, но проблема с бездомниками усугубляется. К тому же отстрел животных запрещен, а для государственного приюта пока лишь разработана проектно-сметная документация.

Справляться с возросшей нагрузкой защитникам животных и волонтерам становится все сложнее. Не хватает средств на корма и прививки. Работники частных ночлежек для бродячих животных – убежденные противники отстрела, они считают, что стерилизация (кастрация) даст результаты, но не сразу, надо лишь набраться терпения. Процесс сокращения популяции четвероногих друзей принесет плоды примерно через пять лет.

Еще одна задача в сфере ЖКХ – создание городских рекреацион­ных зон. За счет предпринимателей в Петропавловске планируют разбить 30 новых скверов, некоторые из них получат имена почетных граждан. При этом фонари здесь должны быть такими, чтобы до них не смогли дотянуться вандалы.

Так называемые «пушкинские» уличные фонари зачастую становятся мишенью уличных хулиганов. В связи с этим аким области Гауез Нурмухамебтов рекомендовал устанавливать светильники на высокой стальной опоре.

– Чтобы никто не допрыгнул, – с улыбкой добавил глава региона. – У нас таких баскетболистов нет…

#население #СКО #жилье #дачи

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