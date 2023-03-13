Жилищный вопрос

Во время встречи прозвучала просьба поднять вопрос о том, чтобы у молодых людей, получивших арендное жилье без права выкупа, появилась возможность приватизировать его и оформить доступную ипотеку.

ОСДП выступает с инициативой обеспечить молодым семьям льготное и беспроцентное кредитование покупки жилья и индивидуального жилищного строительства. Если рождается четвертый ребенок, то предлагается передать их кредиты государству. Среди инициа­тив партии – увеличить государственную квоту выделения жилья молодым многодетным семьям.

Кандидаты в депутаты от ОСДП в рамках «Агитационного поезда» презентуют свою предвыборную программу и в регионах.