Жилищный вопрос

Глава региона Гауез Нурмухамбетов в своем Telegram-канале отметил, что завершены работы по оценке и техническому обследованию домов, а теперь выдается документация.

Итак, в СКО во время паводка пострадали 3 898 домов, из них 1 720 не подлежат восстановлению. Для тех, чье жилье признано аварийным, идет строительство 520 домов в микрорайоне «Солнечный-2» на окраине Петропавловска. Всего же будет построено 700 домов.

Приобретаются квартиры на вторичном рынке. 87 уже куплены. Принято 130 заявлений на получение новых домов в микрорайоне «Солнечный-2».

Ремонту подлежат 2 178 домов, 270 собственников согласились отремонтировать дома силами механизированных бригад. В 136 домах уже идут ремонтно-восстановительные работы. По 1 055 жилым строениям будут произведены выплаты, чтобы на них владельцы самостоятельно отремонтировали свое жилье.