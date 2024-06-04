Жилищный вопрос

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Андрей Кратенко

Результаты обследования пострадавших домов объявили в Северном Казахстане.

фото из архива "КП"

Глава региона Гауез Нурмухамбетов в своем Telegram-канале отметил, что завершены работы по оценке и техническому обследованию домов, а теперь выдается документация.

Итак, в СКО во время паводка пострадали 3 898 домов, из них 1 720 не подлежат восстановлению. Для тех, чье жилье признано аварийным, идет строительство 520 домов в микрорайоне «Солнечный-2» на окраине Петропавловска. Всего же будет построено 700 домов.

Приобретаются квартиры на вторичном рынке. 87 уже куплены. Принято 130 заявлений на получение новых домов в микрорайоне «Солнечный-2».

Ремонту подлежат 2 178 домов, 270 собственников согласились отремонтировать дома силами механизированных бригад. В 136 домах уже идут ремонтно-восстановительные работы. По 1 055 жилым строениям будут произведены выплаты, чтобы на них владельцы самостоятельно отремонтировали свое жилье.

#ущерб #паводок #СКО #жилье #имущество

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