Жилые дома и спортивный комплекс сдали в эксплуатацию в Кызылорде

В рамках региональной программы жилищного строительства «Сыр жастары» хозяевами собственного жилья на левобережье Сырдарьи стали 60 молодых семей, среди которых работники образования, здравоохранения, культуры, спорта, журналисты... Поздравляя новоселов на торжественной церемонии вручения ключей, аким области Нурлыбек Налибаев проинформировал земляков о новостях в строительной отрасли региона и основных направлениях молодежной политики, в частности рассказал об обеспечении молодежи качественным образованием, работой и жильем.

– В декабре 2022 года на областном молодежном форуме было принято решение о запуске программы «Сыр жастары» посредством льготного кредитования. Для ее реализации из областного бюджета было выделено 1,2 миллиарда тенге, еще 500 миллио­нов тенге внесло АО «Отбасы банк». Так заработал уникальный региональный проект, направленный на решение жилищных вопросов молодых семей, – отметил глава региона.

В пригородном поселке Тасбогет обладателями собственных квартир в новом пятиэтажном доме стали 150 кызылординцев из малообеспеченных категорий населения и дети, оставшиеся без попечения родителей.

– Президент поручил уделять особое внимание вопросу обеспечения населения жильем, отметив, что государство будет оказывать помощь тем, кто на самом деле нуждается в нем. Как результат такой поддерж­ки, в последние годы в Казахстане динамично развивается жилищное строительство. В частности, в нашем регионе в прошлом году было построено 300 многоэтажных домов на 4 108 квартир, их обладателями стали более 11 тысяч человек. Большие планы и в нынешнем году. За счет 13,3 миллиарда тенге бюджетных средств в области будет построено 67 многоэтажных жилых домов на 1 269 квартир, – сообщил Нурлыбек Налибаев.

Свою признательность за поддерж­ку простых людей выразили новоселы. По традиции слова благословения прозвучали из уст аксакалов и ветеранов труда. Глава региона вручил работникам компаний-подрядчиков благодарственные письма за вклад в развитие строительной отрасли Приаралья.

Аким области также принял участие в торжественной церемонии по случаю открытия нового социального объекта, построенного инвесторами. Спортивный комплекс «Шуғыла» возведен при Кызылординском колледже строительства и бизнеса им. Смагула Искакова. Три года назад это ранее пришедшее в упадок образовательное учреждение взяло в доверительное управление ТОО «Нурай» с обязательством за 5 лет вложить в инвест­проект более 3 млрд тенге. Договор выполнен досрочно.

В двухэтажном спортсооружении общей площадью 2,7 тыс. кв. м откроют секции по футзалу, волейболу, баскетболу, қазақ күресі, восточным единоборствам, настольному теннису, шахматам... Игровой зал с трибунами рассчитан на 350 мест, построена и летняя спортивная площадка.

Нурлыбек Налибаев вручил директору товарищества Сейткали Алшынбаеву Почетную грамоту области за вклад в социально-экономическое развитие родного края, отметив, что в Казахстане в доверительное управление инвесторам было отдано 15 колледжей. Первым из них свои обязательства по инвестпроекту выполнил именно он.

Добавим, что развитию спортивной инфраструктуры в регионе уделяется особое внимание. Сегодня в Кызыл­орде возводятся Центр настольного тенниса, многопрофильный физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым бассейном, заложен фундамент футбольного стадиона на 10 тыс. зрителей.

В прошлом году в области были сданы семь физкультурно-оздоровительных комплексов, в текущем в районах распахнут двери еще 15.