Жилые дома и спортивный комплекс сдали в эксплуатацию в Кызылорде

Статьи
2
Алибек Байшуленов

С начала 2024 года счастливыми обладателями заветных ключей от новых квартир стали свыше 600 жителей города и области.

фото Багдата Есжанова

В рамках региональной программы жилищного строительства «Сыр жастары» хозяевами собственного жилья на левобережье Сырдарьи стали 60 молодых семей, среди которых работники образования, здравоохранения, культуры, спорта, журналисты... Поздравляя новоселов на торжественной церемонии вручения ключей, аким области Нурлыбек Налибаев проинформировал земляков о новостях в строительной отрасли региона и основных направлениях молодежной политики, в частности рассказал об обеспечении молодежи качественным образованием, работой и жильем.

– В декабре 2022 года на областном молодежном форуме было принято решение о запуске программы «Сыр жастары» посредством льготного кредитования. Для ее реализации из областного бюджета было выделено 1,2 миллиарда тенге, еще 500 миллио­нов тенге внесло АО «Отбасы банк». Так заработал уникальный региональный проект, направленный на решение жилищных вопросов молодых семей, – отметил глава региона.

В пригородном поселке Тасбогет обладателями собственных квартир в новом пятиэтажном доме стали 150 кызылординцев из малообеспеченных категорий населения и дети, оставшиеся без попечения родителей.

– Президент поручил уделять особое внимание вопросу обеспечения населения жильем, отметив, что государство будет оказывать помощь тем, кто на самом деле нуждается в нем. Как результат такой поддерж­ки, в последние годы в Казахстане динамично развивается жилищное строительство. В частности, в нашем регионе в прошлом году было построено 300 многоэтажных домов на 4 108 квартир, их обладателями стали более 11 тысяч человек. Большие планы и в нынешнем году. За счет 13,3 миллиарда тенге бюджетных средств в области будет построено 67 многоэтажных жилых домов на 1 269 квартир, – сообщил Нурлыбек Налибаев.

Свою признательность за поддерж­ку простых людей выразили новоселы. По традиции слова благословения прозвучали из уст аксакалов и ветеранов труда. Глава региона вручил работникам компаний-подрядчиков благодарственные письма за вклад в развитие строительной отрасли Приаралья.

Аким области также принял участие в торжественной церемонии по случаю открытия нового социального объекта, построенного инвесторами. Спортивный комплекс «Шуғыла» возведен при Кызылординском колледже строительства и бизнеса им. Смагула Искакова. Три года назад это ранее пришедшее в упадок образовательное учреждение взяло в доверительное управление ТОО «Нурай» с обязательством за 5 лет вложить в инвест­проект более 3 млрд тенге. Договор выполнен досрочно.

В двухэтажном спортсооружении общей площадью 2,7 тыс. кв. м откроют секции по футзалу, волейболу, баскетболу, қазақ күресі, восточным единоборствам, настольному теннису, шахматам... Игровой зал с трибунами рассчитан на 350 мест, построена и летняя спортивная площадка.

Нурлыбек Налибаев вручил директору товарищества Сейткали Алшынбаеву Почетную грамоту области за вклад в социально-экономическое развитие родного края, отметив, что в Казахстане в доверительное управление инвесторам было отдано 15 колледжей. Первым из них свои обязательства по инвестпроекту выполнил именно он.

Добавим, что развитию спортивной инфраструктуры в регионе уделяется особое внимание. Сегодня в Кызыл­орде возводятся Центр настольного тенниса, многопрофильный физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым бассейном, заложен фундамент футбольного стадиона на 10 тыс. зрителей.

В прошлом году в области были сданы семь физкультурно-оздоровительных комплексов, в текущем в районах распахнут двери еще 15.

#жилье #Кызылорда #новоселье #спортивный комплекс

Популярное

Все
Мисс Казахстана стала амбассадором театра
Чтобы обрести успешное будущее, необходимо помнить уроки прошлого
Семь километров ради будущего Арала
Мемориал жертвам репрессий предлагают открыть в Атырауской области
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Производственный парк строится в Туркестане
Ставки высоки: как изменятся правила игры для банковского сектора?
От олимпийского «серебра» до полного комплекта наград
Имя погибшего полицейского будет носить кадетский класс
Пенсионные накопления: управлять самому или доверить государству?
В СКО засеяно больше половины запланированных площадей
Символ труда и честности
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 29 мая 2024 года № 45-НП
Около 5 млрд тенге выделено Жезказгану на строительство коммуникаций
В Жамбылской области высадят около миллиона цветов
Дожди мешают земледельцам, но не отменяют посевную
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Октай Букейхан – забытый первый казахский геолог-разведчик, коллега Каныша Сатпаева
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
Три сирийских силовика заочно приговорены во Франции к пожизненному заключению
Астана и Париж «сверили часы»
Диас Аубакиров пробился в финал самого престижного в мире чемпионата по брейкингу
«Стартапы могут работать с гигантами»: ERG провела первый форум промышленного IT в Казахстане
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Казахстанцам не стоит опасаться последствий прорыва дамбы в Китае
Как минимум семь казахстанцев выступят в основной сетке Roland Garros
За аферу с ЕНТ осуждены двое жителей Уральска
Для пострадавших от половодья жителей СКО власти приобрели 31 квартиру
Возобновлено движение на автодороге «Екатеринбург – Алматы»
О подходах к проблемам, поднятым Президентом на третьем Национальном курултае, высказался известный криминолог Куат Рахимбердин
Президент Казахстана скорбит в связи с кончиной академика Шарманова
Qarmet купил завод по утилизации автохлама
Умер легендарный академик Торегельды Шарманов
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Штурмовики идут в бой с пехотой
Ветеранам – везде почет
Успех летчика куется на земле
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области
Детей растить и Родину защищать
Советника посла Казахстана в ОАЭ срочно отозвали
«Тот, кто песней степь восславил, нами не забыт...»
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Международный день музеев отмечается в Казахстане

Читайте также

В Жамбылской области высадят около миллиона цветов
Символ труда и честности
Имя погибшего полицейского будет носить кадетский класс
От олимпийского «серебра» до полного комплекта наград

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]