Житель Балхаша замерз насмерть, возвращаясь домой с работы
Жанат Тукпиев
Заблудившийся житель Балхаша замерз до смерти, сообщает Kazpravda.kz.
"Житель Балхаш пешком направился домой с работы, которая находится за пределами города, и пропал бесследно. До дома мужчина не дошел. Его окоченевшее тело нашли в трех километрах от места работы. Медики констатировали смерть", – говорится в сообщении одной из групп социальной сети Instagram.
Отмечается, что правоохранительные органы зарегистрировали гибель мужчины в книге учета заявлений как несчастный случай.
В конце января сообщалось о том, что пограничники РК задержали нарушителей госграницы и спасли их от гибели.